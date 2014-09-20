被極端組織綁架的49名土耳其人質獲釋

圖片版權 AFP Image caption BBC記者說，49名人質獲釋讓土耳其政府大大鬆了一口氣。

在伊拉克境內遭極端組織「伊斯蘭國」綁架的49名土耳其人質成功獲釋。

此前，這些人質被扣押在伊拉克北部城市摩蘇爾的土耳其駐摩蘇爾總領事內。

這些獲釋的人質周六（20日）抵達土耳其首都安卡拉時，受到大批民眾的熱烈歡迎。

土耳其總理達武特奧盧表示，土耳其情報機構領導了這次行動，但是他拒絕披露任何細節。

今年6月11日，極端組織「伊斯蘭國」在伊拉克推進迅速，佔領土耳其駐摩蘇爾總領事館，綁架了包括總領事在內的49名外交人員、家屬和保鏢。

官員表示，這49名領事館雇員包括46名土耳其人，3名伊拉克人。他們中間有外交人員，兒童和特種部隊人員。

土耳其總理達武特奧盧形容人質獲釋是「令人非常高興的消息」。

伊斯蘭國組織在伊拉克和敘利亞控制了大片地區。

目前還不清楚土耳其政府如何使這些人質獲釋，也不清楚土耳其是否向「伊斯蘭國」支付了贖金。

土耳其是北約成員國，但一直沒有加入打擊伊斯蘭國的聯盟，其中部分原因是擔心這些人質的安全。

土耳其人質獲釋前不久，伊斯蘭國斬首了兩名美國記者和一名英國救援工作人員。

與此同時，土耳其副總理克爾圖勒穆斯星期六說，土耳其開放與敘利亞的邊界後，4萬5000名庫爾德人為躲避「伊斯蘭國」的攻擊而湧入土耳其。

圖片版權 AP Image caption 今年6月，極端組織「伊斯蘭國」在伊拉克推進迅速，佔領摩蘇爾。

（編譯/責編：路西）