南非「開放清真寺」支持同性戀遭抨擊

圖片版權 AFP Image caption 「開放清真寺」歡迎所有性別、宗教和性傾向的人。

一名穆斯林學者在南非開設了一個對同性戀持友善態度的清真寺，受到了當地穆斯林社區部分人士的死亡威脅和嚴厲批評。

穆斯林學者哈吉在開普敦的「開放清真寺」也允許女性帶領禱告。

哈吉對BBC說，「這所清真寺是為心胸開放的人而開，而不是為那些心胸狹窄的人。」

他還表示，這所清真寺將協助對抗日漸增長的伊斯蘭極端主義思想。

「宗教革命」

哈吉是英國牛津穆斯林教育中心（Muslim Educational Centre of Oxford）的教授，他在BBC新聞頻道接受採訪時表示，現在是「宗教革命」的時候。

「南非在20年前實現了從種族隔離轉變為民主的和平革命，現在我們在宗教上需要有相同的發展。」

在開普敦出生的哈吉說，「開放清真寺」歡迎所有性別、宗教和性傾向的人。

他說，女性除了可以帶領禱告之外，也可以和男性在同一個房間內一起祈禱。

嚴厲批評

但是開普敦人口眾多的穆斯林社區在社交媒體上批評這個新的清真寺，指責其為「異教徒」和「非信徒」。

還有一個團體試圖阻擋清真寺開幕。

南非主管團體——穆斯林司法委員會（Muslim Judicial Council）表示，已經注意到這個新的清真寺在當地引起的關切，並且正在對其進行調查。

哈吉對此表示，他想要做的是復興「先知穆罕默德最初，沒有任何界限的清真寺。」

（編譯：友義 責編：立行）