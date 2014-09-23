奧巴馬空襲敘利亞能否奏效在美引起熱議

圖片版權 AFP Image caption 有評論認為空中打擊並不會影響「伊斯蘭國」武裝在地面的控制

美國及其阿拉伯盟友開始對在敘利亞境內的聖戰組織「伊斯蘭國」展開軍事打擊，但是奧巴馬決定美國率先打擊「伊斯蘭國」的決定引起不同的議論。

在美國的一些評論家懷疑空襲是否有意義。

美國塔夫茨大學的丹尼爾·德茨納在《華盛頓郵報》撰文說，考慮到自由敘利亞軍需要至少好幾個月時間培訓，從伊拉克獲得的經驗讓我們並不看好在敘利亞取得勝利的前景。

他說，他有70%的把握認為在一年內「伊斯蘭國」在伊拉克和敘利亞佔據領土的狀況不會有根本性改變。

與此同時新美國基金會的高級研究員羅伯特·懷特在推特上對美國空中打擊能否獲得廣泛的世界支持表示懷疑，儘管美國總統奧巴馬說著並非美國在單獨作戰。

懷特擔心美國總統試圖摧毀在中東地區敵手的努力會為美國製造出新的敵人。他說：「如果認為美國聯合這些阿拉伯國家打擊伊斯蘭國組織就能避免更多穆斯林加入聖戰，那就大錯特錯了。」

美國的一些評論家支持美國採取軍事行動，記者傑弗裏·戈德堡在《大西洋月刊》發表文章說：奧巴馬總統採取了首要的步驟，至少可能會遏制「伊斯蘭國」的擴張。

戈德堡說，顯然美國是這場戰爭的領導者，誰負責任也很明顯。他說奧巴馬分攤了風險，但是毫無疑問這是美國的戰爭。

他說，如果奧巴馬總統對於美國是而且應該是世界上唯一的超級大國還不清楚的話，那麼他現在清楚了。

福克斯新聞的主持人和評論員霍華德·庫爾茲對奧巴馬的開戰姿態表示欣賞。

（撰稿/責編：橫路）