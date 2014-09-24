安理會要求阻止聖戰者赴伊拉克、敘利亞

圖片版權 AFP Image caption 安理會會議在美國總統奧巴馬主持下進行。

聯合國安理會一致通過了一項決議，成員國在決議中承諾要阻止外國聖戰者去伊拉克和敘利亞。安理會會議在美國總統奧巴馬主持下進行。

奧巴馬說，決議為成員國規定了新的義務，他們必須要防範和阻止招募外國聖戰者以及對他們的資助。

早些時候奧巴馬在聯合國大會上發表講話，呼籲更多國家加入針對「伊斯蘭國」激進組織的鬥爭，他將「伊斯蘭國」稱作死亡、仇恨和邪惡的網絡。

他說人類的未來取決於團結一致對付那些想用部族、派系或宗教分離人類的人。奧巴馬還說，40多個國家已經表示要加入反對「伊斯蘭國」的聯盟。

奧巴馬在講話中說，「這些劊子手能夠聽懂的只有暴力語言」。

俄、中支持

俄羅斯外交部長拉夫羅夫在安理會會議上說，俄羅斯支持美國政府的動議。他補充說，尋找全面解決恐怖主義問題以及國際合作很有必要。

中國外交部長王毅說，恐怖主義是人類的公敵。他說中國會建議分享關於恐怖主義組織的情報，改善互聯網上的反恐措施。

王毅說阻止極端分子流動，阻止對他們的資助很重要。中國將支持中東國家對付恐怖主義威脅。

以美國為首的首次空襲在周二發起，報道說30多名武裝人員死於空襲。但敘利亞多次警告在其領土上的任何行動都需要該國政府的同意。敘利亞政府也表示說願意同任何國家合作，一道對付「伊斯蘭國」組織。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周日也強調在實施美國為首的計劃時有必要「嚴格遵守聯合國憲章和國際法，而且要尊重敘利亞的主權」。

周三，莫斯科對空襲的有效性提出質疑，並表示說美國為首的空襲是個具有爭議的問題。

「伊斯蘭國」的宗旨是要建立一個強硬的哈里發國家。這些裝備精良的遜尼穆斯林武裝人員已經佔據了敘利亞和伊拉克的大片土地，造成大批人逃亡。

「伊斯蘭國」已經斬首處決了數名西方人質，他們還迫害基督徒，雅茲迪教徒和什葉穆斯林。這些人被「伊斯蘭國」當作異教徒。

（編寫/責編：橫路）