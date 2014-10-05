圖片版權 EPA Image caption 教宗方濟各主持為期兩周的主教代表會議開幕

羅馬天主教在世界各地的教領們本周末雲集梵蒂岡開始為期兩周的主教代表會議，以便為如何更好地向信徒傳達有關婚姻、家庭生活和性愛等話題的理念集思廣益。

峰會的焦點議題包括，如何對待避孕、離婚、墮胎和同性戀等眾多爭議話題。

梵蒂岡評論人士指出，此次由全球各地主教出席的閉門大會最終成敗如何將決定教宗方濟各在教庭的歷史地位。

據介紹，此次代表會議的議程和議題是通過教宗方濟各去年對全球信徒的一次民意調查結果而確定的。那次民調的目的是明確為什麼羅馬天主教的某些教義正日益被信徒背棄。

調查發現教宗保羅七世1968年發出的不得人工避孕的禁令長期被大量信徒背棄；梵蒂岡長期堅持的天主教徒的婚姻神聖，不得離婚的教誨也長期經常被信徒置之不理；同樣，即使是在擁有眾多天主教信徒的國度，很多也已經實現了墮胎、離婚和同性戀婚姻合法化。

擁有亞洲最大天主教信徒人口的菲律賓就是一個典型例子。 菲律賓政府最近通過新法，允許政府部門發放免費避孕藥和避孕套。 菲律賓政府也很可能在不遠的將來允許離婚合法化。

「新平衡點」

據悉，教宗方濟各因為早年曾長期在阿根廷布教，因此在對有關性愛、婚姻等教義方面的理念相對比較包容。

他在布道時經常強調應該理解貧窮教徒日常面臨的困難，而不要僅僅強調「服從」和「不可改變的教規」。

教宗方濟各去年在接受一位耶穌會教士採訪時公開表示：「教庭在布道的時候不能機械地堅持一些已經難以自相支持的教旨和道德理念……我們必須找到一個新的平衡點，否則整個教庭的道德外表將向紙牌屋一樣塌落下來。」

儘管峰會邀請了數十名天主教夫婦與會，參加峰會討論家庭與性愛教義與理念的大多數是263名從未有過性愛經驗的世界各地教會領袖。

此次峰會受到全球各地天主教徒的極度關注，因為會議結果將對他們的生活產生巨大影響。

圖片版權 epa Image caption 全球各地主教匯聚梵蒂岡討論有關性愛和家庭等倫理教義

（編譯：晧宇 責編：羅玲）