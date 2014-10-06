埃博拉病毒：西班牙女護士「被感染」

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在馬德里的一名西班牙護士成為埃博拉病毒感染者，西班牙媒體報道說，這被認為是非洲以外的第一個感染埃博拉病毒的人。

報道說，這名護士在最初的化驗中的結果顯示陽性，醫生正在等待最後的化驗結果。

這位女性護士是治療西班牙神父別霍（Manuel Garcia Viejo）的醫療團隊的成員。別霍神父在9月25日不治身亡。

自埃博拉病毒傳播以來，已經有3,400人被感染死亡，死者大多在西部非洲。

別霍神父在塞拉利昂被傳染後，死於馬德里的卡洛斯三世醫院。

另外一名西班牙神父Miguel Pajares在利比里亞被傳染上埃博拉病毒後於8月不治身亡。

（編譯/責編：橫路）