烏克蘭危機：反叛逼近第聶伯河畔城市

Image caption 在第聶伯羅彼得羅夫斯克外面的志願者營地掛著烏克蘭旗幟和車臣旗幟

烏克蘭東部親俄羅斯武裝逼近了東部城市第聶伯羅彼得羅夫斯克(Dnepropetrovsk)。那裏距離反叛控制區域只有幾小時車程。

第聶伯羅彼得羅夫斯克市政府大樓裏貼出800多當地失蹤者的姓名，其中有些人被反叛俘虜。那裏的副市長說，鄰近的頓涅茨克反叛控制地區可能成為新的「索馬里」。

但記者在當地第聶伯河岸卻看到了不同的景象：許多家庭騎自行車出遊、耐心的垂釣者、年輕人在舉辦婚禮。

只是在附近的醫院才能看到戰亂的一些跡象：有幾個在頓涅茨克機場受傷的烏克蘭士兵被運到那裏的急救室接受治療。

Image caption 一名車臣流亡者的志願者營臂章上顯示車臣已故的前總統杜達耶夫的頭像

儘管政府軍和反叛簽訂了停火協議，但是協議並沒有帶來和平，傷亡並沒有停止。醫院的醫生和許多志願者參加了救助傷兵的工作。

在衝突開始的幾個月當中，志願者成了烏克蘭軍事行動的重要組成部分。在烏克蘭軍隊的志願營中也有外國志願者。

記者在志願營中除了看到烏克蘭旗幟，還看到了車臣Ichkeriya有狼標記的旗幟和車臣的旗幟。許多車臣流亡者從歐洲不同國家來到那裏參戰。

在志願營中記者還遇到了一名來自格魯吉亞的退休軍官，他參加了2008年格魯吉亞對俄羅斯的戰爭。

儘管許多人希望烏克蘭能夠實現和平，但是烏克蘭東部的戰爭可能會繼續下去，甚至會擴大。這樣一些有同俄羅斯作戰經歷的人就會參加到戰爭中對抗俄羅斯。

（編譯/責編：橫路）