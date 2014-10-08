Image caption 三位科學家的研究成果使得研究人員可以在更高清晰度下進行顯微觀察。

來自美國和德國的三位科學家以其在光學顯微成像領域的突破分享諾貝爾化學獎。

瑞典皇家科學院10月8日宣佈，將2014年諾貝爾化學獎授予美國科學家白茲格(Eric Betzig)和莫爾納爾(William E. Moerner)，德國科學家赫爾(Stefan W. Hell)，以表彰他們在超分辨率熒光顯微技術領域取得的成績。

三位科學家將躋身自1901年第一次頒化學獎以來105位獲此殊榮的科學家行列。

三人還將分享800萬瑞典克朗的獎金。

諾貝爾委員會授予三人化學獎的理由是：「在超清晰熒光顯微技術領域的發展」。

光學顯微此前一直受成像清晰度的限制。

三位科學家的研究成果使得研究人員可以在更高清晰度下進行顯微觀察。

此前，知名數據機構湯森路透預測華裔科學家鄧青雲有望獲得化學獎。至此，四名有望獲得諾獎的華裔人士全部落空。

（編寫：白墨 責編：尚清）