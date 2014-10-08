發表擁朝批韓言論中國留學生遭驅逐出境

圖片版權 EPA Image caption 金正日死亡時，宋姓學生在網上留言：「向偉大指導者金正日同志表達沉痛哀悼。」

一位在韓中國留學生因於網上發表讚揚朝鮮領袖並抨擊韓國保守派政權的言論，同時參與進步勢力所舉辦的示威活動，今年8月遭韓方驅逐出境。

根據韓國法務部5日發佈的消息，一位出身中國廣東的20歲宋姓學生，被韓方以「利敵」行為逐出國門。目前在韓國的中國留學生將近6萬人，宋生被以違反《國家保安法》遭驅逐出境的案例，實屬罕見。

據了解，宋姓學生於2012年底在首爾某大學語學堂學習韓文，並預計於今下半年就讀本科，將原先的語言研修簽證(D5)更改為一般留學生簽證(D2)，卻因當局接獲舉報而接受調查。

韓國《朝鮮日報》與《NEW DAILY》等媒體引述法務部「移民特殊調查隊」說法稱，宋生在韓期間參與進步勢力團體舉行的示威活動，並於住處發現多張要求朴槿惠下台的布條與數百張相同樣式的宣傳物，分析宋生「並非單純的集會參與者」。

在來到韓國前後，宋姓學生就多次在網上發表激進言論。金正日死亡時，他在網上留言：「向偉大指導者金正日同志表達沉痛哀悼。」去年底，他也在網上刊載朝鮮第三代領袖金正恩現場視察的照片，同時寫道：「偉大指導者金正恩元首腳踩雪地、環視周圍，看了真是感動。」

在朴槿惠總統於去年就任時，宋姓學生就在網上寫道：「剛剛看見『南朝鮮』傀儡集團的新頭頭朴槿惠，我沒帶兇器或炸彈真是太可惜了，雖沒做到，但一定要幫助朝鮮人民，把這位獨裁者給除掉。」

宋姓學生標榜自己為「左翼支持者」與「進步傾向網友」，對去年韓國情治機構「國家情報院」激發極左政黨「統合進步黨」國會議員李石基的「內亂陰謀」事件，宋對李表達同情與支持，要求當局無罪釋放李石基。

接受當局調查時，宋一直行使緘默權。原本法務部計劃將他以違反《國家保安法》嫌疑起訴，卻考慮環境因素與近年經驗，最後決定驅逐出境。

記者發現，宋姓學生今早在個人討論頁上也轉載了有關自己的相關報道。他痛批韓國保守派媒體是「偽政權」的「官媒」，並抨擊將自己近年在韓活動行蹤制表刊載的《朝鮮日報》「連基本事實都搞錯」。

《國家保安法》是韓國分裂前的1948年所訂定、具反共性質的法律，儘管近30多年來歷經多次修改，當中仍規定，凡從事任何反對國家體制之活動，或未經政府許可同北韓來往，都將成為起訴對象。

由於韓朝對立與擔憂來自北方的滲透或煽動，在韓國國內，一般民眾若公開發表讚揚朝鮮體制或領袖言論，或未經許可攜帶朝鮮國旗或相關文宣，都可能被以違反《國家保安法》論處。

今年9月，一位多次在網上發表讚揚朝鮮言論的56歲農民，就被以違反《國家保安法》起訴，被判1年6個月徒刑。

在韓國，主張親美的保守陣營認為，朝鮮當局與勞動黨是導致韓半島分裂的元兇，支持者批判朝方的攻擊挑釁與惡劣人權紀錄，認為應盡可能抑制任何擁戴共產專制政權的主張；但近來也有意見指出，保守勢力經常藉《國家保安法》打壓異己 。在意識形態對立的韓國社會，《國家保安法》在在牽動社會的敏感神經。

（責編：尚清）