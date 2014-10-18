埃博拉危機：WHO被指早期應對「失誤」

圖片版權 Image caption 世衛組織的最新數字顯示，埃博拉疫情已導致4546人死亡，9191人感染。

世界衛生組織（WHO）內部報告承認，應急人員能力不足和信息缺失導致疫情未能得到及時控制。

世衛組織消息人士亦對美國彭博社說，埃博拉疫情爆發初期的應對工作有多項失誤。

世衛組織高級官員對BBC表示，到時候會對有關失誤展開調查。

世衛組織的最新數字顯示，在受埃博拉疫情影響最嚴重的國家——利比里亞、幾內亞和塞拉里昂，埃博拉疫情已導致4546人死亡，9191人感染。

世衛組織的內部報告顯示了在獲悉今年3月幾內亞爆發埃博拉疫情後，世衛組織的處理方法。

慈善機構「無國界醫生」在4月警告說，埃博拉疫情已失控，但這個看法被世衛組織否定。

這份內部文件草案還說，醫療專家本該意識到，在衛生條件較差的國家，一些傳統的防治傳染病的方法是不管用的。

據美聯社和彭博社獲悉的這份內部報告草案列出的幾個問題是：在疫區的世衛專家沒有向日內瓦世衛總部及時遞交報告；官僚主義問題使50萬美元的應急資金不能及時用於幾內亞疫區防控；由於未能獲得相關國家簽證，世衛專家不能及時抵達疫區提供幫助。

世衛組織全球預警與防範幹事伊莎貝爾·納托爾對BBC表示，「到時候會進行相關調查，但現在我們得集中精力對抗埃博拉疫情」。

世衛組織總幹事陳馮富珍早些時候對彭博社說，她未被告知埃博拉疫情爆發的全部情況，有關應對工作與疫情傳播「規模」和「複雜性」不相稱。

（編譯/責編：蕭爾）