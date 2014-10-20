印尼新總統佐科·維多多宣誓就職

圖片版權 Reuters Image caption 印尼新總統佐科·維多多就職，曾擔任雅加達省長的維多多先生是印尼第一位沒有軍方或政治精英背景的總統。

在7月份印尼總統大選中獲勝的佐科·維多多宣誓就職印尼新總統。

佐科·維多多在印尼常被民眾稱為佐科維，他在總統大選中以53%選票戰勝競爭對手普拉博沃獲勝。

美國國務卿克里和澳大利亞總理阿博特都出席了他的就職儀式。

曾擔任雅加達省長的維多多先生是印尼第一位沒有軍方或政治精英背景的總統。

他的政治對手普拉博沃在7月份大選中被擊敗後上訴法庭挑戰選舉結果，但被法院駁回。

在就職儀式結束後，維多多先生將和他的副總統尤素福·卡拉一同乘坐一輛馬車穿過雅加達市區，前往總統府。

周一晚上雅加達還將舉辦大型搖滾音樂會，預計維多多先生也會到場登台。

印尼出動了2.4萬名警察和軍人部署在首都雅加達，負責有關總統就職活動的保安。

（編譯：立行 責編：葉靖斯）

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