自身細胞移植使癱瘓兩年的患者重新行走

2014年10月21日

圖像來源， 圖像加註文字， 癱瘓2年多的費德卡在接受細胞移植手術後，現在可以扶著一個架子重新走路。

科學家把一名癱瘓病人鼻腔裏的細胞移植到他的脊髓中，這名癱瘓兩年多的病人現在能夠重新站起來走路了。

今年40歲的波蘭人達萊克·費德卡在2010年被人用刀多次砍傷後背，此後胸部以下就失去知覺，一直癱瘓在牀。

波蘭醫生與英國科學家合作，在波蘭對費德卡進行了這種據信是世界首例的先驅性治療技術，現在他可以扶著一個架子重新走路。

比人類登月更引人注目

領導英國治療小組的倫敦大學學院神經內科研究所主任傑夫·雷斯曼教授說：「這一治療成果要比人類登月更引人注目。」

這種治療方法使用的是鼻腔嗅黏膜的嗅鞘細胞OECs，這是一種形成部分嗅覺感的特殊細胞，它的特點是終身具有神經再生功能。

在2012年最初的兩次手術中，醫生們取出費德卡顱腔中的嗅球，在實驗室培養嗅鞘細胞。

兩星期後，醫生們把培養出的嗅鞘細胞移植到費德卡被刀刺穿的脊髓中，傷口有8毫米寬。

科學家相信，嗅鞘細胞能夠起到使被砍傷的脊椎傷口的上部和下部的組織重新連接一起的橋樑作用。

這一突破性的先驅技術的最重要部分之一，是使用了患者自己的嗅鞘細胞，因此避免了在其它移植手術中很可能會出現的異體排斥現象，導致治療失敗。

不可能的夢想已經成真

在進行這一先驅性的手術之前，費德卡接受了好幾個月強化性理療，但是他的癱瘓病情毫無起色。

而在移植手術之後的3個月左右，仍然堅持理療的費德卡注意到自己的左腿開始出現肌肉。

核磁共振的掃描結果顯示，移植手術後，費德卡脊椎被砍穿的傷口已經在逐漸癒合。

6個月之後，在理療師的幫助和雙拐的支持下，費德卡開始走出第一個試探性的步子。

在經過兩年的治療後，費德卡現在可以扶著一個架子，在康復中心自己行走。

他現在還恢復了部分膀胱和腸道的感覺以及部分性的功能，儘管現在他仍然很快就會感覺累，但他堅信，有一天他能完全獨立行走。

領導波蘭治療小組的弗羅茨瓦夫大學醫院的神經外科顧問帕維爾·塔巴寇博士說，多年來被認為不可能的脊髓再生，現在已經成為了奇妙的現實。