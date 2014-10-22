加拿大首都發生槍擊事件 一名士兵身亡
- 2014年 10月 22日
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加拿大首都渥太華議會大廈內和附近星期三（10月22日）發生槍擊事件，一名士兵被打死。
於此同時，人們還在附近的一個購物中心聽到槍聲。
目前還不清楚這次槍擊事件涉及幾名槍手，但警方證實已經有一名槍手被打死。
據目擊者說，一名槍手向國家戰爭紀念碑衛兵開槍，然後衝進附近的議會大廈，繼續開槍射擊。
渥太華警方通過互聯網發佈消息說，當地時間星期三早上9點52分，有人向國家戰爭紀念碑開槍，造成一人受傷。
渥太華警方而後發出的聲明證實受槍擊的士兵因傷重死亡。
加拿大一位議員對BBC說，議會大廈內聽到了數十聲槍擊。
據路透社報道，當時加拿大總理哈珀正在那裏向內閣發表講話。不過「總理安全並且已經離開了議會大廈」。
議會大廈內的一名槍手已被打死。當地媒體說另有第二名士兵受傷。
當地警方表示，涉及這一事件的可能不只一名槍手。
警方已經封鎖了附近的渥太華大學、所有的警局以及美國駐渥太華大使館。
星期一，加拿大魁北克省聖讓黎塞留市兩名士兵遇襲，一名穆斯林男子駕車將兩人撞倒，其中一人身亡，駕駛員被當場擊斃。
安全當局表示，有證據顯示這名男子「意識形態與恐怖主義相關」。
開車撞人事件發生後，加拿大當局已經將警戒級別從低級提高到中級。
（編譯：躍生 責編：李莉）