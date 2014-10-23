中國促慎言後美國演奏家否認支持「佔中」

圖片版權 Getty Image caption 肯尼·基（Kenny G）10月23日凌晨在推特連發八條推文，否認支持香港「佔中」示威者。

美國著名薩克斯演奏家肯尼•基（Kenny G）星期四（10月23日）凌晨在社交網站臉書（Facebook）發文，否認支持香港「佔中」示威者。

肯尼·基說：「我沒有想要蔑視政府法令。我被某些人利用說我支持示威者，這是不公平的，我並沒有支持示威者。」

他還說：「當時我只是像遊客一樣在香港逛街路過示威的地方，有的樂迷就拍了我的照片。我真的不了解現在的狀況。」

他還表示：「我只是想向祝願香港和中國人祝願和平，我非常關心中國。請不要誤解我和平的示意。」

肯尼·基發完臉書，又將該文的臉書網址發佈在推特，並把該文分成八段貼在推特（Twitter），不停澄清誤會。

中國外交部發言人華春瑩星期三（22日）在記者會上「批評」肯尼·基支持香港示威活動，「肯尼·基的作品在中國廣受歡迎，但香港佔中是違法行為，希望外國政府及個人言行審慎，不要以任何形式支持佔中及其他違法行為」。

圖片版權 Image caption 肯尼·基發完臉書，又將該文的臉書網址發佈在推特，並把該文分成八段貼在推特（Twitter），不停澄清誤會。

圖片版權 Image caption 肯尼•基星期三（22日）曾現身金鐘佔領現場，多名示威者跟他合照。但星期四凌晨，肯尼•基刪除了有關文字和照片。

肯尼·基星期三（22日）曾現身金鐘佔領現場，多名示威者跟他合照。他在推特上說：「在香港目擊示威，期望所有人和平及取得積極結果。」 並配了一張他在香港示威者標語前舉出V字手勢的照片。但星期四凌晨，肯尼·基刪除了有關文字和照片。

肯尼·基過去更新推特並不「勤快」，有時十多天才更新一次。9月27日他曾刊登一張與成龍的合照，並說「我的樂曲在這裏很流行。看看我的中國大哥！他也會唱」。

對於肯尼·基急忙澄清否認支持「佔中」，許多網友也發表了自己的看法。

一位徐姓網友認為，肯尼·基生在一個自由民主國度，怎知道港人苦痛，「難道我們還期望那些眼中只有人民幣的外國人放棄自身利益為香港人說句公道話嗎？」

還有網友說：「連外國勢力也被收編，中共宇宙第一。」

另一位吳姓網友則表示支持肯尼·基：「本身都沒有說支持哪邊，有些報紙歪曲了他的本意，出來澄清一下很正常。」

（撰稿：李蒸，責編：蕭爾）

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讀者反饋

奉勸Kenny G還是玩玩你的Going Home。香港的集合是非法的。香港政府要看看埃及政府如何驅趕示威群眾。美國如何對付霸佔華爾街人士。香港政府太軟弱無能。香港參與示威的學生應該要被開除學籍。

黃定一, Hong Kong

父母關著門虐待仔女與外人無關的心態，總算讓自由演奏家不自由自在了。

楓葉, Canada

很多中國人都有自虐情節，而且很嚴重。他們總以為自己的國家、自己的政府什麼都不是，盲目地信奉所謂的「民主」、「自由」，諸不知「民主」與「自由」永遠是在過程中的，不要夢想一夜之間，你就該像美國人一樣了，那可能嗎？美國的東西無論好壞，那是別人的，不是你想要就該馬上得到的。問題的關鍵是社會的進步是腳踏實地趕出來的，不是胡鬧就能鬧出來的

whoru,

肯尼·基只是一個利益者。

如果中共沒有點名牽制他，如果香港市民獲得最終勝利，他毅然會以支持金鐘佔領者，出現在中國的舞台，享受中國人對的敬慕....

神道勝雄, 日本

即使他支持佔中，又能對中共有多少壓力呢？

李,

美國人的預謀是不會成功的，中國是大國不是小國

未署名

如果佔中人士真心是為了香港的未來，你佔不佔中和外國人支不支持有什麼關係？為何那麼在意一個和香港毫無關係的藝人的觀點？

另外，中國政府讓外國人慎言中國內政何錯之有？難道英國政府就會很歡迎外人去評論馬島的主權問題？

Derek,