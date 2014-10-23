哈珀: 加拿大不會被恐怖攻擊所恫嚇

圖片版權 Reuters Image caption 哈珀：堅決回擊那些把殘暴行徑帶入加拿大的人

加拿大總理哈珀對星期三的槍擊事件做出回應，稱加拿大不會被恫嚇。

他許諾要加倍努力，回擊那些把殘暴行徑帶入加拿大的人。

在攻擊事件中，兩名士兵被打死，一名槍手衝擊了首都渥太華議會大廈。

攻擊議會大廈、打死一名士兵並隨後被擊斃的搶手的身份已經公布，他名叫麥克·澤哈·比波（Michael Zehaf-Bibeau）。他是加拿大公民，30歲出頭，皈依伊斯蘭教。

星期三（10月22日），首都渥太華議會大廈內和附近發生槍擊事件，一名士兵被打死。

同時，人們還在附近一個購物中心聽到槍聲。

據目擊者說，一名槍手向國家戰爭紀念碑衛兵開槍，然後衝進附近的議會大廈，繼續開槍射擊。

渥太華警方通過互聯網發佈消息說，當地時間星期三早上9點52分，有人向國家戰爭紀念碑開槍，造成一人受傷。

渥太華警方而後發出的聲明證實受槍擊的士兵因傷重死亡。

加拿大一位議員對BBC說，議會大廈內聽到了數十聲槍擊。

據路透社報道，當時加拿大總理哈珀正在那裏向內閣發表講話。不過「總理安全並且已經離開了議會大廈」。

議會大廈內的一名槍手已被打死。當地媒體說另有第二名士兵受傷。

警方已經封鎖了附近的渥太華大學、所有的警局以及美國駐渥太華大使館。

(編譯：董樂/責編：尚清)