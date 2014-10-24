埃及西奈半島汽車炸彈炸死29名士兵

圖片版權 BBC World Service Image caption 埃及軍隊一直在西奈半島同當地武裝分子交戰

埃及西奈半島城市阿里什附近一個軍隊哨卡星期五（10月24日）受到汽車炸彈攻擊，至少造成29名埃及士兵死亡，數十人受傷。

這是過去數月西奈半島發生的最嚴重攻擊事件之一， 埃及官員認為攻擊者可能是聖戰分子。

埃及軍隊一直在西奈半島同當地武裝分子交戰，而武裝分子也發動了一系列的攻擊行動。

自從埃及總統穆巴拉克在2011年被推翻之後，西奈半島地區就陷入日益嚴重的無政府混亂狀態。

在穆斯林總統穆爾西去年被軍方推翻之後，當地武裝分子進一步加強了自己的攻擊行動。

攻擊目標

據路透社引述消息人士的話說，星期五這次最新攻擊所針對的目標是停在哨卡的兩輛裝甲車。

與此同時，有關攻擊的細節出現了不同的描述。

一位在西奈的埃及官員對路透社記者說，這不是一次汽車炸彈攻擊，而是火箭彈攻擊。

埃及總統塞西已經就此召集國家安全委員會召開緊急會議，並且形容這次攻擊是「恐怖主義攻擊」。

（編譯：躍生 責編：橫路）