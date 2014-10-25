意大利總工會發起大罷工抗議就業改革
- 2014年 10月 25日
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意大利首都羅馬舉行大罷工，抗議總理倫奇的就業改革計劃。
罷工由意大利最大的勞工組織意大利總工會（CGIL）發起，據稱參與人數最高達100萬。
意大利總理倫奇支持的改革計劃將放鬆勞工保護措施，使雇主可以更容易解雇員工。
示威者感到憤怒，因為特別是青年一代的就業前景受到影響。意大利目前年輕人失業率高達創紀錄的44.2%。
意大利總工會負責人蘇珊娜·卡穆索對示威人群表示：「我們要每個人都有工作，並且有權利地工作；這是為那些無業、無權、受難、沒有確定未來的人們舉行的遊行」。
「我們將堅守在這裏，我們不會走開；我們將罷工，並用我們全部的力量與政府政策做鬥爭」，她說。
倫奇領導的中左翼民主黨在就業改革核心條款，即保護公平解雇的第18條態度並不一致。
倫奇想要意大利工人在一定時期內獲得就業保障和福利。
意大利副總理阿爾法諾為政府的改革計劃辯護說：「總工會抗議的是一個旨在創造工作崗位的計劃並且捍衛過去，但我們想要為我們的年輕人創建未來」。
上個月，意大利險些陷入6年來的第3次經濟衰退。
意大利經濟總量自2007年以來減小了9%。
（編譯：高志強，責編：路西）