意大利總工會發起大罷工抗議就業改革

圖片版權 epa Image caption 意大利總工會號召公眾抗議政府改革計劃

意大利首都羅馬舉行大罷工，抗議總理倫奇的就業改革計劃。

罷工由意大利最大的勞工組織意大利總工會（CGIL）發起，據稱參與人數最高達100萬。

意大利總理倫奇支持的改革計劃將放鬆勞工保護措施，使雇主可以更容易解雇員工。

示威者感到憤怒，因為特別是青年一代的就業前景受到影響。意大利目前年輕人失業率高達創紀錄的44.2%。

意大利總工會負責人蘇珊娜·卡穆索對示威人群表示：「我們要每個人都有工作，並且有權利地工作；這是為那些無業、無權、受難、沒有確定未來的人們舉行的遊行」。

「我們將堅守在這裏，我們不會走開；我們將罷工，並用我們全部的力量與政府政策做鬥爭」，她說。

倫奇領導的中左翼民主黨在就業改革核心條款，即保護公平解雇的第18條態度並不一致。

倫奇想要意大利工人在一定時期內獲得就業保障和福利。

意大利副總理阿爾法諾為政府的改革計劃辯護說：「總工會抗議的是一個旨在創造工作崗位的計劃並且捍衛過去，但我們想要為我們的年輕人創建未來」。

上個月，意大利險些陷入6年來的第3次經濟衰退。

意大利經濟總量自2007年以來減小了9%。

（編譯：高志強，責編：路西）