圖片版權 Reuters Image caption 羅塞夫與內維斯最新民調顯示所獲支持率難分伯仲

巴西一億四千萬選民再度走入投票站，開始總統大選第二輪也是決定輪的投票；BBC在巴西的記者表示，這次大選懸念極大，兩大候選人支持率相差無幾。

爭取連任總統的羅塞夫來自左翼勞工黨；和她「一決雌雄」的是來自中間右翼的社民黨候選人內維斯。

競選雙方都誓言當選後將強力促進巴西經濟復蘇。

階級鬥爭？

選前最新民調顯示，雙方支持率極為接近，羅塞夫稍稍領先。

不過第一輪選舉中出局的另一位左翼女候選人席爾瓦最近宣佈支持內維斯，使得選舉結果的懸念劇增。

最新的民調顯示，總統羅塞夫略微領先她的挑戰者。

民意調查機構Datafolha的數據顯示，羅塞夫的支持率為52%， 領先內維斯的48%。

另一調查公司Ibope的民調顯示，羅塞夫支持率為53%，內維斯則為47%。

分析稱，巴西東北部貧困州的選民仍然大多數支持主張搞扶貧項目的羅塞夫；而多數巴西中產階級則反感左翼政府不斷干預市場而導致的經濟不利。

國際市場分析人士也普遍認為內維斯更可能幫助巴西經濟重歸正道。

工黨業績

已經執政長達12年的以羅塞夫為首的左翼勞工黨目前正遭受經濟不景、貪污腐敗等指稱。

巴西政壇人士指出，此次選舉結果也將是巴西人對勞工黨長期執政業績的一次評估「打分」。

羅塞夫執政期間，巴西約四千萬最貧困的人口實現「脫貧」。

不過，她任期內，特別是巴西世界杯籌辦期間，大量土木工程建設項目被指稱貪腐問題嚴重。

羅塞夫在有三名候選人參加的第一輪投票中得票最高；目前與她競選的內維斯一輪得票第二。

（編譯：晧宇 責編：高毅）