巾幗百名談天下：月經在印度的禁忌

2014年10月29日

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 印度人認為經期中的女人不能洗澡，並且她們患有貧血症。

「我絕對不會讓我的女兒像我來月經的時候做的那樣。我的家人對我避如蛇蠍，認為我低人一等。」

「我沒辦法進廚房，我不能進入廟裏，我也不能和其他人坐在一起。」

32歲的曼珠·巴魯尼（Manju Baluni）的說話聲中帶著堅定的決心。我在印度北部的山區隸屬於北阿坎德邦的偏遠村莊裏遇到了她。

在印度，人們關於女性健康問題向來是緘默不言的，尤其是當女人處於經期時。印度人對月經有著根深蒂固的忌諱，它來自於一個滑稽可笑的迷信說法：認為經期中的女人是不純潔、骯髒的，得疾病甚至是被詛咒。

「緊張和不安」

印度人認為經期中的女人不能洗澡，並且她們患有貧血症。

最近一家衛生巾製造商調查發現，印度城市裏有75%的女性，由於來月經的羞恥感，仍然在購買一種棕色包裹或者報紙裹著的墊子當作衛生巾使用。

她們幾乎從來沒有要求過家裏的男性去幫忙買衛生巾或衛生棉。

我在一屋子全是女人的家庭裏長大，但是我們從來沒有公開討論過月經，這個所有女生成長過程中都會有的普通經歷。

我媽媽過去把舊牀單裁成一片片的，並把它們藏在箱子裏，凖備給她的四個女兒以後使用。

最大的難題是把這些布料烘幹。在我的記憶裏那些畫面我至今印象深刻，我對於整個使用它的過程都非常緊張和不安。

我姐姐教我使用那些布料的竅門，如何把用完的布條從衣服裏面拿出來，而不讓其他人注意到。我們不能冒著風險把布條放在室外用太陽曬幹它們。

感覺「很骯髒」

結果就是那些用作衛生巾的布條從來沒有完全曬幹過，因此散發著一股惡臭味。這些極不衛生的布條我們反覆使用了無數次。

由於水的短缺，使得清理衛生布條的過程更為冗長緩慢和不衛生。對於印度女人來說，這些情況至今沒什麼太大改變。

最近許多研究證實這些使用和清理衛生布條的行為對健康造成嚴重威脅。據報道每五個印度女生中就有一人因為月經問題而輟學。

15歲的瑪格達施（Margdarshi）生活在北阿坎德邦的一個偏遠山村裏。

她喜歡上學讀書，儘管這意味著她必須往返在崎嶇的山路裏。她從來沒有缺過一節課，除了去年她第一次來例假之後，差點因此放棄繼續上學。

「最大的問題是如何看待它。到現在這仍然是個大問題。我感覺很尷尬，憤怒和骯髒。我起初不再去學校讀書。」

「人的問題」

瑪格達施未來想成為醫生，並且搞清楚為什麼當老師在生物課上解釋來例假的過程時，男生們都哈哈大笑。

「我非常討厭他們的笑聲。我希望大家都能輕鬆和舒服地討論例假問題。每個女生都會來例假，所以有什麼值得他們笑的？」

安舒·古普塔（Anshu Gupta）是印度的非政府慈善組織Goonj的創始人。他認為印度女性被例假困擾的原因在於它被歸為女人的問題。

「例假不是女人的問題。它是所有人的問題，但是我們把它隔離開了。一部分人要走出認為女人來月經是羞恥的事並對其保持沉默的文化怪圈。」

為了終結對此現象的沉默態度，印度幾個組織其中就包括Goonj進行了一系列運動，來教育印度的人們正確認識例假和有關它的迷信說法。

這項運動在印度30個邦的其中21個正在進行。

「打破迷信」

此外還有一些積極的舉措也試圖打破有關月經的迷信說法。

Menstrupedia是由四個印度人運營的網站，目標是「打破月經相關的迷信」並且製作介紹青春期的漫畫書和簡明的使用指南。網站每個月有超過十萬的訪問者。

從印度南部的泰爾米納德邦一所學校退學的人首先開始用簡易機器製作廉價的衛生護墊。

發明廉價製造衛生巾機器的輟學者Muruganantham說，衛生巾必須「走進人們的生活」。

生活在印度現代社會的女子非常艱難，並且它一時間不會改變太多。

但是逐漸地，印度女子開始掌控她們的生活。許多女人在月經期間不再困在家裏。她們可以選擇出門，工作或者繼續她們的學業。

最重要的是，她們開始談論月經這個話題而不覺得尷尬。