緬甸總統召集多黨派圓桌會議

圖片版權 Getty Image caption 這次會議聚焦和平進程、全國和解及政治改革

緬甸總統登盛周五（10月31日）與反對派、軍方和少數族裔團體舉行多黨派圓桌會議，這次會議被外界視作罕見。

會議在首都內比都舉行，與會者包括總統、兩名副總統、兩名議會議長、軍方將領以及各少數族裔黨派的代表，最大反對黨全國民主聯盟領導人昂山素季也出席。

據報道，會議聚焦和平進程、全國和解及政治改革。緬甸將於明年底前舉行大選， 昂山素季一直呼籲舉行這次圓桌會議。

周四，美國總統奧巴馬致電登盛和昂山素季， 敦促登盛確保大選的平等參與，同時敦促早日結束若開邦的佛教徒和穆斯林之間的衝突。

奧巴馬將於下月中旬訪問緬甸，這也是他第二度訪問該國。前往緬甸的BBC記者菲舍爾說，緬甸政府往往在高端外交訪問前夕作出表示，但缺乏實質，很多人對這次會議有多少實質內容持消極看法。

2010年，緬甸舉行20年來的首次選舉，遭到全國民主聯盟的抵制。 這次選舉改變了緬甸軍政權的多年統治，由一個得到軍方支持的民選政府執政。

登盛當選後，採取了一些改革措施，昂山素季最終也加入到政治變革的進程中來。

儘管昂山素季在緬甸獲得相當多的支持，但由於憲法的規定，她不能參加明年總統選舉。

目前尚不清楚這次會議是否討論了修改憲法。

（撰稿：高毅 責編：李莉）