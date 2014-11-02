「2100前應逐步淘汰化石燃料」

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在丹麥哥本哈根召開的第40次政府間氣候變化專門委員會（IPCC）全會周日（11月2日）發表報告，呼籲盡快結束無限制使用化石燃料的現狀，以避免氣候變暖的危險。

IPCC還呼籲，在2050年前，世界上絕大部分的電能必須同時也能夠做到產自低碳原料。

報告還呼籲，沒有碳收集及儲存的化石燃料，應該在2100年前逐步完全終止使用。

這一報告是在為期一周的會議後公布的，其間來自世界各國的科學家和政府官員進行了密集的辯論。

報告認為，沒有有效的針對碳排放的行動，全世界面臨「嚴重的、廣泛的，不可逆轉的」的影響。

英國倫敦大學學院的亞瑟·彼特森教授（Arthur Petersen），作為荷蘭政府代表團成員之一表示，「很顯然這份報告要說的是：化石燃料時代就要過去了。」

他說：「當然，最後還要政治人物們來決定在氣候變化問題上要承擔哪些風險。所以從政策層面這份報告並不是說，這些所說的減少都應該付諸實際，但是絕對清楚地是，如果我們要把氣溫增加限制在2攝氏度內，這些減少就必須落實到行動。」

對電力生產來說，也就意謂著從目前的火力發電快速轉向再生能源發電或者其他包括核能在內的低碳發電方法。

報告建議，再生能源在2050年前應該從目前的能源三成份額大幅度增加到八成。

會議期間，對限制電力系統碳排放問題代表團之間曾經出現激烈的辯論。

要求減少排放的代表和那些認為必須首先發展經濟的代表一度針鋒相對，相持不下。

不過還是有很多與會代表認為，解決氣候變化問題和可持續性發展並不相互矛盾。

英國倫敦帝國理工大學的吉姆·斯基教授（Jim Skea），作為該報告的編撰人之一說，「不同國家的觀點可能不同，但是從科學的角度來說，我們既需要解決氣候變化問題，也需要可持續性發展。熊掌和魚需要兼得。」

（編譯：羅玲 責編：晧宇）