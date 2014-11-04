五角大樓：哈格爾日程繁忙推遲訪緬甸越南

圖片版權 Getty Image caption 哈格爾原定本月中訪問緬甸和越南。

美國五角大樓周二（11月4日）宣佈，國防部長哈格爾由於日程問題而將延遲對緬甸和越南的訪問。

哈格爾原定本月中在奧巴馬總統和國務卿克里亞洲之行之後前往這兩個亞洲國家進行訪問。

他原計劃將會參加在緬甸舉行的東盟防長會議，而越南之行主要是進行雙邊會談。

五角大樓的官員表示，「延遲訪問的決定是因為國防部長繁忙的日程，其中包括即他將出席眾議院聽證會。」

這位官員還說，「如果從這次訪問延遲決定中揣測任何其它原因都是無稽之談。」他還強調了哈格爾非常期待改變行程。

鑒於中國的日益強大，美國在努力加強與東盟國家的防務合作。外界很多人認為中國在區域領土糾紛問題上顯得越來越強硬。

就在上個月，在越南戰爭結束近40年後，美國部分取消了對越南的進攻性武器銷售禁令。越南在南中國海的領土爭議中與中國分歧很大。

（編譯：林杉 / 責編：路西）