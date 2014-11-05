英將向伊拉克增派軍訓人員 協助打擊IS

圖片版權 BBC World Service Image caption 英國此前已經向伊拉克北部的庫爾德武裝派去軍事訓練人員

英國將加強對伊拉克的軍事援助，以協助伊拉克軍隊阻止伊斯蘭國（IS）極端組織的推進。

英國將在未來數周內派出軍事訓練人員，在伊拉克首都巴格達一個由美國建立的總部工作。

目前，伊拉克和敘利亞的大片土地都已經陷入伊斯蘭國極端組織的控制之中。

正在巴格達訪問的英國國防大臣法倫（Michael Fallon）表示，英國的行動是有限的，不會導致派遣作戰部隊。

英軍已經在2011年，也就是推翻薩達姆政權8年之後，撤出了伊拉克。

更多支持

上個月，英國向伊拉克北部城市阿爾貝拉派遣了十多名軍事訓練人員，向那裏的庫爾德武裝提供幫助。

在英國議會同意對伊斯蘭國武裝分子採取軍事行動4天之後，英軍於9月30日出動戰機，轟炸了伊拉克境內的伊斯蘭國武裝目標。

隨後，伊拉克新總理阿巴迪發出了要求得到更多支持的呼籲，以便在伊拉克北部和西部收回更多的失地。

美國同意向伊拉克和附近地區派遣500名軍人，協助訓練伊拉克軍隊。

正在巴格達訪問的英國外交大臣法倫對BBC記者說，伊拉克軍隊在阻止伊斯蘭國武裝推進的行動中已經取得成果，但是迫切需要得到英國的幫助。

（編譯：躍生 責編：路西）