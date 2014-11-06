韓國雇主不用愛爾蘭人因其「嗜酒成性」

Image caption 凱迪·穆蘭南: 我仍然喜歡韓國，喜歡在首爾

愛爾蘭一名英文教師申請在韓國的工作遭拒，被告知原因是愛爾蘭人「嗜酒成性」。

來自愛爾蘭凱裏郡（County Kerry）的凱迪·穆蘭南（Katie Mulrennan），申請在韓國首都首爾教英文的工作。

她被中介公司告知公司客戶不雇佣愛爾蘭人，因為大家都知道他們的飲酒習慣。

26歲的凱迪接受BBC採訪說，她一開始不敢相信這封電子郵件是真的。

「你申請工作，他們不要你，他們通常不會給你回復，」她說。

「或者他們告訴你他們喜歡來自北美的人，因為一些學校喜歡北美口音。

「但是，這個回復還是從沒有過的。我接到這份電郵時，郵件來得突然，而且很短。剛讀完時我都笑了出來。

「但是後來我真想寫一封非常憤怒的回信。最後，我深吸了一口氣，寫了一封回信，有點玩世不恭的味道，因為我實在不敢相信我接到這樣的電郵。但是後來就再沒有迴音了。」

你們這類人

9月份，凱迪在分類廣告網站Craigslist看到一份招工啟事，就通過電郵寄去了自己的申請。

她告訴中介公司，她在巴塞羅那、牛津和阿布達比以及韓國教過三年英語。

上個星期，她接到回復：「很抱歉通知您，我們的客戶不想雇佣愛爾蘭人，因為你們這類人嗜酒成性。」

凱迪說，她不知道雇佣方是誰因為他們的信息沒有放在網上。

但是她向Craigslist報告了這則招聘廣告。

「這很令人失望，因為這些雇主甚至都沒有機會見到我，」她說。「他們從沒有跟我聯繫過，沒有機會聽我說話。」

後來這位英文教師找到了一份工作，並說她可以對所發生的事一笑置之。

「這事讓我很生氣。但是我也覺得事情挺邪乎的。一位朋友知道後，鼓勵我在網上把事情抖出來，說不定會火起來呢。」

「我就想：真的嗎？ 這不又是開愛爾蘭人玩笑的傻事嗎？但是我將其放在網上後，有人就開始跟我聯繫了。」

「我仍然喜歡韓國，喜歡在首爾。」

（翻譯/責編：董樂）

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讀者反饋

我的英國朋友(不是愛爾蘭人)自己說的，英國有超嚴重濫酒問題「Super heavy drinkers」 她說，這類人很常見，自己就是其中一個，改不了。

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