朝鮮釋放被關押的兩名美國人

圖片版權 AP Image caption 裴俊浩已經被關押兩年，馬修·托德·米勒被關押7個月

朝鮮釋放了被其關押的兩名美國人，裴俊浩（Kenneth Bae）和馬修·托德·米勒（Matthew Todd Miller）。

美國政府已經證實消息，並表示國家情報局局長克拉珀此刻正同他們兩人一起在返回美國的路上。

上個月，朝鮮已經釋放了另一名被關押的美國人，傑弗裏·福爾（Jeffrey Fowle），現在已經沒有美國人被朝鮮關押。

美國此前指控朝鮮利用美國人質作為外交工具，平壤政府否認有關指控。

沒有交換

克拉珀和朝鮮當局進行直接對話，促成這次的釋放。

BBC記者斯坎倫表示，這次的接觸為化解美國和朝鮮之間長期的外交僵局帶來希望。

美國國務院在聲明中表示，美國對「分別被關押兩年和7個月的裴俊浩和馬修·托德·米勒從朝鮮獲釋表示歡迎」。

「美國長期以來一直呼籲朝鮮當局以人道立場釋放他們，我們和他們的家人和朋友一起歡迎他們回家。」

一名美國官員對美聯社表示，美國並沒有提供任何東西來交換讓朝鮮釋放他們。

官員也表示，朝鮮當局釋放美國人，並不會改變美國對朝鮮核計劃的看法，

關押美國人

24歲的米勒今年4月持旅遊簽證抵達朝鮮，並在抵達後撕碎簽證要求朝鮮庇護。

但是他在9月因「從事敵對活動」而被判6年勞改。

韓國裔美國人裴俊浩2012年11月在朝鮮東北部的港口城市羅先市被捕。

裴俊浩是一名旅遊業從業人員，但朝鮮指控他利用旅遊工作組織推翻朝鮮政府。

他在2013年被判處15年勞改。

（編譯：友義 責編：立行）