泰國收容所超過百名疑似維族人士出逃
- 2014年 11月 12日
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泰國官員說，一所收容所的一百多名被認為是中國維吾爾少數民族的移民出逃。
當局擔心這些人已經陷入人口販運集團的手中。
泰國警方今年3月份突襲該國南部宋卡省等偏僻營地時，從人口走私犯手中救出了300多名疑似來自中國新疆的維吾爾人。泰國當局判定他們非法入境。
泰國警方將這些人拘留在宋卡的一個移民拘留中心，凖備等確定他們的國籍後再處理。
這些人自稱是土耳其人，但卻無法出示相關證明文件。
總部在美國的維吾爾活動人士說，這些人是新疆維吾爾人。
美國最新發佈的人權報告指責中國在新疆實施鎮壓，而美國國務院要求泰國政府向這些疑似維吾爾人提供庇護。
泰國宋卡的有關官員順潘通過電話對法新社記者的表示，兩個移民中心的160名婦女兒童中目前只剩下40人，其他人在11月1日至5日夜間逃走。
順潘表示擔心這些人現在已經落入人口走私集團手中。他補充說，這些人想去土耳其，不願意回中國。
泰國一直是人口走私集團的一個要道。
（編譯：立行/責編：路西）