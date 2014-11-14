波蘭老婦停屍間「起死回生」

圖片版權 Image caption 波蘭婦人呆停屍間11個小時後「起死回生」

一名91歲的波蘭婦人在停屍間冰櫃裏待了11個小時後，「起死回生」和家人重聚，還向家人抱怨冰櫃太冷。

官方表示，這名叫做葉妮娜‧寇契維奇的婦人，經過家庭醫生檢驗之後被宣告死亡。

然而，停屍間的工作人員驚訝的發現她的「屍袋」在冰櫃裏有所動靜。目前警方已經展開調查。

回到家後，寇契維奇太太食用了一碗湯和兩塊鬆餅暖暖身子。

根據波蘭《東方日報》，她的家人和醫生都表示震驚。

這名老婦住在波蘭東部城市盧布林奧斯特魯夫，一天早晨，侄女回家發現她沒了呼吸脈搏，急忙延請醫師。

經過檢查後，家庭醫師宣告該名老婦死亡，並開立死亡證明。

老婦的屍體被送往停屍間，凖備在兩日之後舉行葬禮。

醫師凡耶司瓦拉‧奇斯在接受TVP電視台採訪時表示，「我很確定她已經死亡。」

醫生說"我很震驚，我也不知道怎麼回事，她心跳停止，也沒有呼吸。"

但是她的侄女向東方日報表示，停屍間工作人員在幾個小時之後打電話回報該名婦人"還沒有死"。

她的死亡證明被撤銷。

寇契維奇太太回家之後向家人表示她覺得「正常、很好」。

她顯然沒有意識自己差一點就進了墳墓。

她的侄女波格米拉‧寇契維奇向當地媒體表示，「我阿姨有晚期老年癡呆症，所以她也搞不清楚發生了什麼事。」

（翻譯：劉子維/責編：董樂）