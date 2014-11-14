聯合國報告：「伊斯蘭國」靠恐怖統治

圖片版權 AP Image caption 聯合國報告說「伊斯蘭國」靠極端暴力統治。

聯合國的一個報告說，極端武裝組織「伊斯蘭國」在其控制的敘利亞地區實施「恐怖統治」，犯有戰爭罪。

聯合國的這一報告是基於對300個目擊者的訪談做出的。報告稱「伊斯蘭國」對平民百姓使用「極端暴力」。

該報告列舉「伊斯蘭國」的暴行，如抽煙的男子被砍掉手指；給男患者看病的女牙醫被當眾斬首，等等。

由聯合國敘利亞問題調查委員會撰寫的這一報告的題目是「恐怖統治：生活在伊斯蘭國控制的敘利亞」。

調查人員除了採訪那些仍生活在「伊斯蘭國」控制區或從那裏逃出來的男人、婦女和兒童外，還查看了極端組織「伊斯蘭國」公布的照片和錄像。

報告發現，在「伊斯蘭國」控制地區，公開處決經常發生，死者屍體往往被公開展示，以起「殺雞儆猴」的作用。

聯合國的報告還指出，國際社會低估了「伊斯蘭國」地區穩定的威脅。此外，政治解決敘利亞危機的失敗導致出現一個「危險的真空」，使「伊斯蘭國」乘虛而入。

聯合國敘利亞問題調查委員會是2011年由聯合國人權理事會建立的，該委員會獲得授權調查一切在敘利亞違反人權的指稱。

該委員會的最新報告說，敘利亞衝突的各方，包括阿薩德政府都要為在敘利亞發生的針對被俘士兵和平民百姓的人權侵犯行為負責。

自從今年6月以來，「伊斯蘭國」武裝佔據了敘利亞的大片地區。

（編譯/責編：李莉）