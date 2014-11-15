拿破崙的物品拍賣 帽子估價50萬歐元

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法國皇帝拿破崙戴過的一頂帽子這個周末即將在巴黎附近拍賣，預計能賣出50萬歐元的價格。

和這頂拿破崙帽一起拍賣的還有超過1,000件與拿破崙有關的物品，這些都是摩納哥王室家庭的收藏。

摩納哥王室凖備重整皇宮，騰出更多空間以建立格雷斯王妃（Princess Grace）博物館，因此將這些收藏拿出來拍賣。

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有兩個突出尖角的雙角帽因為拿破崙而聞名，拿破崙死後留下大約19頂雙角帽。

要拍賣的雙角帽是其中一頂，這頂帽子被送給拿破崙的獸醫之後就沒有人戴過。

據說，拿破崙1900年在意大利參與馬倫哥戰役（Battle of Marengo）時，曾經戴過這頂帽子。

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這支鑲有鑽石的佩劍也是拿破崙所有，其拍賣價格無法預估，但2007年一支黃金佩劍曾經拍賣出480萬歐元的價格。

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拍賣物品包括這個破損的老鷹銅像。

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拿破崙親筆寫的兩封信也在拍賣物品之列。

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這是拿破崙兒子穿過的褲襪和拖鞋。

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這是拿破崙兒子受洗時穿的小鞋子。

（編譯：友義 責編：立行）