中國埃博拉醫療隊抵達利比里亞

圖片版權 Reuters Image caption 中國派遣的163名軍醫和專家組成的埃博拉醫療隊抵達利比里亞，在機場接受體溫檢測。

中國派遣的163名軍醫和專家組成的埃博拉醫療隊抵達疫情嚴重的利比里亞。

他們將在中國援建的價值4100萬美元的埃博拉治療中心裏工作。

路透社報道說，和幫助利比里亞防治埃博拉的其它國家不同的是，這是個完全由中國人建造、管理和運作的治療中心。

中國駐利比里亞大使張越對路透社表示，到目前為止，中國是唯一一個不僅幫助建造了防治埃博拉中心，也自己派出人員來運作和管理中心的國家。

美國是抗擊埃博拉疫情最大的出資國，但美國的模式是幫助建造防治中心，並培訓當地人來管理運作它們。

張越說，中國派來的163人裏包括醫生、護士、技術人員和工程人員。

中國媒體報道說，這163名以傳染病專家為主的醫療隊成員包括「各科室精英，其中一半為女性，中高級技術職稱人員佔92%。近百人參加過抗擊非典、抗震救災、跨國聯合軍演、維和等重大任務」。

但他們面臨「無有效疫苗，無特效藥，無明確傳播途徑」 三大挑戰。

在這批中國醫療隊抵達前，古巴是全世界派出醫療人員到埃博拉疫情區人數最多國家。

中國媒體說，埃博拉疫區已有200多名中國專家和醫護人員奮戰在一線，加上新派遣的人員，在疫區工作的中國專家和醫護人員將超過700人次，是全球派遣專家和醫護人員最多的國家。

迄今為止，埃博拉已造成超過5177人死亡，其中絕大部分的死亡病例是在利比里亞，幾內亞和塞拉利昂。

（編譯/責編：立行）