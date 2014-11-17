密蘇里州為防騷亂實施緊急狀態法

圖片版權 Getty Image caption 黑人青年布朗被白人警官開槍打死，在當地引發抗議

美國密蘇里州州長尼克森宣佈在全州實施30天緊急狀態法並部署國民衛隊，防備陪審團就槍殺黑人青年案做出的決定可能引發騷亂。

尼克森州長在聲明中表示，這是為「維持和平」的執法手段。

大陪審團將決定是否就18歲黑人青年布朗死亡事件對白人警官威爾遜提出控罪。

陪審團宣佈決定的日子還沒有公布。聖路易斯地區的檢控官表示，決定可能在11月中下旬做出。

8月9日，黑人青年布朗因涉嫌搶劫在聖路易斯黑人聚集的福格森被白人警官威爾遜開槍擊斃。

有目擊者稱，布朗在遭槍擊前，曾舉起雙手有投降之意。

但是警方說，在開槍前，布朗和威爾遜警官之間發生推搡。

布朗之死在當地引發了抗議和暴力事件，很多人批評警察和執法人員過分使用武力。

密蘇里州曾一度實施宵禁，但有很多抗議者拒絕遵守禁令，警察向他們施放煙霧彈和催淚瓦斯。

(編譯：林杉/責編：董樂）