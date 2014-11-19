烏克蘭危機：俄要北約保證不接納烏克蘭
- 2014年 11月 19日
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俄羅斯總統普京的發言人對BBC表示，俄羅斯要求「100%的保證，任何人不得考慮讓烏克蘭加入北約的問題」。
佩斯科夫(Dmitry Peskov)說北約逐步逼近俄羅斯邊界政策令莫斯科感到不安。
俄羅斯總統普京的發言人佩斯科夫指責北約違背了歷史上的承諾，不斷向俄羅斯邊界逼近。他說西方同烏克蘭結盟「試圖打破權力均勢」。
早些時候普京曾經表示，俄羅斯決不會在烏克蘭問題上「屈服」。
早些時候在一次電視轉播的講話中，普京對克里姆林宮的支持者講話說，美國希望「壓服我們，讓我們付出代價，解決他們自己的問題」，「在歷史上如此對付俄羅斯沒有任何人成功過，將來也決不會有。」
就在俄羅斯在烏克蘭邊界集結軍隊的傳聞引起驚恐的時候，德國外交部長施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）說，歐洲正走向「對抗而非合作」，
在莫斯科俄羅斯外長拉夫羅夫和德國外長聯合舉行的記者會上，施泰因邁爾說，在烏克蘭東部的戰鬥日趨激烈，他看不到「樂觀的跡象」。
德國外長施泰因邁爾敦促俄羅斯遵守在明斯克達成的停火協議。
（編寫/責編：橫路）