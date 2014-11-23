日本稱又逮捕一名捕撈珊瑚的中國船長

圖片版權 AFP Image caption 中國漁船涉嫌非法在日本海域捕撈珊瑚（資料照片）

日本媒體報道，日本海上巡邏船23日又逮捕一名捕撈紅珊瑚的中國船長。

共同社報道說，日本橫濱海上保安部取締非法捕撈紅珊瑚活動的巡邏船在小笠原諸島（東京都）嫁島海域發現正在海中作業的中國漁船。

日本巡邏船以涉嫌違反《外國人漁業規制法》逮捕了中國船長謝華文（52歲）。

共同社援引警方消息，這是橫濱海上保安部10月以來逮捕的第9名中國船長，也是因涉嫌在領海內作業而逮捕的第3人。

上周一（11月17日）日本警方在鹿兒島縣南薩摩市海域逮捕兩名涉嫌捕撈珊瑚的中國漁船船長。

在此以前，日本執政的自民黨與最大在野黨民主黨達成協議，大幅提升對在日本海域捕撈珊瑚的中國漁船罰款。

中國方面也在採取措施，阻止中國漁船到日本海域捕撈珊瑚。

今年9月起，中國漁船在日本小笠原諸島外的日本經濟海域聚集、涉嫌捕撈紅珊瑚的數量不斷上升，10月底最多時超過200艘。

（撰稿：蘇平，責編：林杉）