墨西哥總統培尼亞宣佈改革警隊結構

圖片版權 AP Image caption 11月27日，培尼亞宣佈提出一系列的憲法改革提案，允許解散全墨西哥1800名自治市警察部隊，由國家政府部門接管。

在43名學生失蹤之後，墨西哥總統恩裏克·培尼亞·涅托宣佈改革計劃，將整改全國警察部隊。

他計劃將所有自治市警察統一收歸聯邦政府控制，簡化目前由聯邦、州立以及地方政府多級機制組成的執法系統。

今年9月，該43名學生加入墨西哥西南部格雷羅州伊瓜拉自治市的抗議活動，43人全為實習教師。

他們的失蹤引發群眾抗議。官方解釋指這些學生是被毒品集團所殺，但很多人仍然不相信。

「墨西哥必須改變」

總統培尼亞在電視演說中表示：「墨西哥必須改變。」

他宣佈提出一系列的憲法改革提案，允許解散全墨西哥1800名自治市警察部隊，由國家政府部門接管。

圖片版權 Reuters Image caption 43名學生在格雷羅州失蹤後，官方解釋指這些學生是被毒品集團所殺，但很多人不相信。

改革方案將需在下周提交給國會。如獲通過，改革方案將令國會有權力解散已被販毒組織勢力滲透的地方政府。

培尼亞說，整頓將從墨西哥四個最暴力的州份開始，分別是塔毛利帕斯（Tamaulipas）、哈利斯科（Jalisco）、米卻肯（Michoacan）以及格雷羅州。

9月26日，43名學生正是在格雷羅州失蹤。他們在加入爭取勞工權益的示威後，曾被伊瓜拉當地警察攻擊。

根據總統培尼亞的計劃，數以千計的地方警察部隊將收歸31個州聯邦政府以及首都政府控制。

墨西哥國內警察部隊腐敗問題泛濫，自治區警隊尤為嚴重。警員時常受到該國勢力強大的販毒集團賄賂或威脅。

（編譯：列爾 責編：葉靖斯）

如果您對這篇報道有任何意見或感想，歡迎電郵至 chinese@bbc.co.uk。您也可以使用下表給我們發來您的意見：