烏克蘭東部頓涅茨克機場爆發新激戰

圖片版權 AFP Image caption 當地親俄叛軍使用了俄製T-72型坦克

烏克蘭軍方發言人李森科（Andriy Lysenko）星期一（12月1日）發表談話說，親俄羅斯反叛力量在俄羅斯特種部隊支持下對烏克蘭東部頓涅茨克機場發動猛烈攻擊，但是機場仍然在烏軍控制之中。

這位發言人說，機場舊航站樓爆發激戰，但他同時否認了有關這個航站樓已被炸毀的報道。

李森科說，「炸毀舊航站樓沒有道理，這是我們部隊的一個防禦結構。」

頓涅茨克機場位於叛軍所控制的頓涅茨克市的市郊，過去幾個月一直受到炮火襲擊。

據烏克蘭媒體報道，叛軍從星期六開始對頓涅茨克機場發動了新的攻勢。

李森科說，烏克蘭政府軍給叛軍造成重創，並且仍然控制著機場的新舊航站樓。

他還說，政府軍受到重炮、迫擊炮和火箭彈的猛烈攻擊。

連續三天

烏克蘭官員說，來自戰場的消息顯示，叛軍在俄羅斯特種部隊幫助下，對機場發動了連續三天的攻擊。

但是，目前還沒有來自叛軍方面的消息。

克里姆林宮同時否認了烏克蘭和西方國家有關俄羅斯派遣坦克和部隊幫助烏克蘭反叛力量的指稱。

烏克蘭親俄羅斯反叛力量目前控制著烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克的大部分地區，並且指責烏克蘭政府軍從機場及附近地區對頓涅茨克的居民區狂轟濫炸。

衝突雙方曾在今年9月份達成一項停火協議，但是協議屢遭違反。

在分離主義者在頓涅茨克和盧甘斯克舉行烏克蘭當局視為非法的選舉之後，緊張局勢進一步加劇。

（編譯：躍生 責編：橫路）