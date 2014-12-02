朝鮮拒絕否認與索尼遭黑客攻擊事件有關

圖片版權 AFP Image caption 內部網絡遭黑客攻擊令索尼影業公司總裁邁克爾•林頓很頭痛。

朝鮮當局拒絕否認索尼影業公司（Sony Pictures）早些時候遭到的黑客攻擊與朝鮮黑客有關。

索尼影業公司內部網絡遭黑客攻擊之際，以「刺殺金正恩」為主題的美國電影《採訪》即將在美國全國影院上映。

索尼影業公司的內部網絡上周遭到黑客攻擊，攻擊行動導致索尼公司內網完全癱瘓，一些未發行的影片隨後出現在互聯網上。

索尼影業公司表示，正對黑客攻擊事件展開調查。

在回答記者有關朝鮮黑客是否涉及索尼影業公司遭黑客網絡攻擊一事時，朝鮮政府發言人要記者等著看結果。

索尼影業即將發行新電影《採訪》。該影片虛構了美國中央情報局刺殺朝鮮領導人金正恩的計劃。

該片曾在今年6月公開第一條預告片。韓聯社說，朝鮮外務省後來發表聲明，強烈譴責這是一種恐怖主義行為。

在美國電影《採訪》中，由希斯·洛根（Seth Rogen）和詹姆斯·弗蘭克（James Fraco）扮演的明星記者得到了採訪金正恩的機會。影片中，洛根和弗蘭克被中情局招募，參與刺殺金正恩的計劃。

上周，位於美國加利福尼亞州的索尼影業公司的電腦網絡在黑客攻擊下癱瘓，黑客後來在在線下載網站公布了尚未發行的影片。

圖片版權 Reuters Image caption 索尼影業即將發行新電影《採訪》。該影片虛構了美國中央情報局刺殺朝鮮領導人金正恩的計劃。朝鮮外務省後來發表聲明，強烈譴責該片是「戰爭行為」。

其中一部尚未發行但卻被公開的影片是重拍的經典影片《安妮》。該片原定於12月19日發行。

不過，以「刺山金正恩」為主題的影片《採訪》內容似乎沒有外洩。

在回答記者有關朝鮮黑客是否涉及索尼影業公司遭黑客網絡攻擊一事時，朝鮮駐聯合國使團發言人說，「敵對勢力把任何事都說成是與朝鮮民主主義人民共和國有關。望你拭目以待」。

星期一，索尼影業表示，在遭到黑客攻擊後，已恢復部分重要的網絡服務。

索尼影業說，正與執法當局密切合作，對黑客攻擊事件展開調查。但索尼影業聲明未說明這起黑客事件是否與朝鮮有關聯。

美國聯邦調查局證實，正對事件展開調查。美國聯邦調查局還對其它美國企業發出警告說，匿名黑客正利用具有破壞性的黑客軟件，展開網絡攻擊。

（編寫/責編：蕭爾）