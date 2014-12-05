紐約被鎖喉致死黑人引發美國抗議浪潮

圖片版權 BBC World Service Image caption 民眾在華盛頓等城市展開了示威活動

埃里克∙加納案在美國引發的抗議浪潮已經持續到第二晚，今年7月，這名黑人男子被紐約一位白人警官鎖喉窒息致死。

數千名群眾走上了紐約和美國各大城市的街頭靜坐示威，一度造成交通癱瘓。

本周三（12月3日），大陪審團決定不起訴造成加納死亡的警官，從而引發了抗議活動。

抗議者們希望有關部門能夠對該案啟動聯邦民事調查。

紐約市長比爾∙白思豪（Bill de Blasio）表示，該市的2.2萬名警察將重新接受培訓，以在逮捕嫌犯的過程中有更好的溝通能力並能保持冷靜。此外，每位警察都將隨身佩帶攝像頭。

美國總統奧巴馬希望白思豪的措施能盡快落實，並補充道：「我們的政治理念和法律餞行過程仍然存在差距，越來越多的美國公民對此深感不公。」

上周，在密蘇里州福格森鎮也發生了民眾抗議事件。大評審團決定不起訴槍殺黑人少年的白人警官。這些事件都與美國當前的種族爭議有關。

「黑人的命也是命」

周四（4日）晚，抗議者們抬著棺材，舉著「種族謀殺」「必須制止」的牌子穿越布魯克林大橋湧向曼哈頓中心。

「我們已經對這個國家的社會體制中深藏的種族歧視感到厭煩，」一位名叫傑森∙勃洛克（Jason Pollock）的示威者說，「我們走上街頭就是要告訴全世界，『黑人的命也是命』。」

穿著防爆制服的警察告訴靜坐示威者，如果他們不解散就會被逮捕。儘管抗議行動多數時候只是和平示威，警方還是逮捕了80多人。

在芝加哥、華盛頓、丹佛等市也發生了小規模的抗議活動。在明尼阿波利斯市，抗議者走上高速公路，甚至是躺在馬路中間，造成了交通癱瘓。

美國的人權運動義者於周四（4日）召開集會，並號召群眾於12月13日在華盛頓再次發起抗議活動。

今年7月17日，加納因被懷疑非法出售香煙在紐約的一條人行道上與警方發生肢體衝突。

圖片版權 BBC World Service Image caption 波士頓的抗議者們「裝死」示威

警員潘塔萊奧（Daniel Pantaleo）以拒捕為由從身後伸手勒住加納的脖子。患有哮喘的加納最終被數名警察按倒在地。

案發現場的視頻中可以聽到加納不斷重覆「我不能呼吸了」，他隨後失去意識並最終死亡。

紐約市的法醫在對加納進行屍檢後認定，他的死因是「警察肢體壓制時胸部遭到壓迫」。

警察工會和潘塔萊奧的代理律師表示，他並沒有對加納鎖喉，因為這是違反紐約警察守則的，他制服加納時所採取的措施是合理的。

地方檢察官多諾萬(Daniel Donovan)支持大陪審團不起訴的裁定。

辯護律師稱，潘塔萊奧承認他聽到了加納呼喊「我不能呼吸」，但他相信自己一旦制服了加納，將立刻有醫護人員為他提供醫療救助。

潘塔萊奧聲稱，他是在與加納溝通無效後才採取的武力制壓，他的所作所為都是符合警察守則的。然而，這一點在視頻中並沒有體現，只能聽到一位警員對加納說：「不要掙扎了，這也不是第一次了。」

美國司法部長埃里克∙霍爾德（Eric Holder）承諾，將對此案啟動「獨立、徹底、公平和迅速」的聯邦民事調查。

美國當局也在試圖補救民眾對於執法機關的「信任感缺失」。

本周四（4日），在美國發生的另外兩起種族敏感事件有了最新動態：

在南卡羅來納州小鎮尤陶維爾，一位前白人警長康姆斯（Richards Combs）因在2011年槍殺了手無寸鐵的黑人被起訴謀殺。俄亥俄州的克利夫蘭市政府和司法部門同意，對該市的警察部門進行改革。聯邦民事調查結果表民，該市的警察經常過分使用武力，造成當地群眾，尤其是黑人對執法部門信任感的嚴重缺失。

（編譯：孟航/責編：橫路）

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