普京表示希望烏克蘭達成永久停火協議

圖片版權 EPA Image caption 普京在莫斯科伏努科沃機場與法國總統奧朗德舉行會談，並詳細討論了停止烏克蘭暴力衝突的問題。

俄羅斯總統普京在會見了法國總統奧朗德之後表示，他希望烏克蘭能夠在不久後達成永久停火協議。

普京在莫斯科會見了奧朗德，後者是烏克蘭危機爆發以來，第一個訪問俄羅斯的西方國家領導人。

西方因為俄羅斯支持烏克蘭的親莫斯科勢力叛亂而對其實施制裁，引起俄羅斯不滿。一項停火協議曾經在今年9月簽訂，但之後仍然持續發生違反協議的戰火衝突。

奧朗德是在出訪哈薩克斯坦之後，在回程途中到訪俄羅斯，此站行程事先並沒有安排。

普京在莫斯科西南部的伏努科沃國際機場與奧朗德舉行會談。他在事後告訴記者，他與法國總統詳細討論了停止烏克蘭暴力衝突的問題。

「這是個悲慘的狀況，我們能夠看到很多人被殺」，普京說，「但我希望，停火的最終決定能夠在不久後作出。我們已經和法國總統非常詳細地討論了這一點。」

奧朗德曾經呼籲，各方應遵守今年9月5日在白俄羅斯明斯克簽訂的停火協議。

「法國的任務是要尋找解決問題的辦法，避免令事態惡化，」奧朗德說，「我想今天與普京總統一起，發出危機降級的信息。今天，這個信息是可能的。」

此外，普京告訴記者，他並沒有和奧朗德討論法國延緩將兩艘法國戰艦交付給俄羅斯的事情。不過，普京說，他希望法國退還俄羅斯已經為戰艦支付的費用。

另一方面，烏克蘭總統波羅申科在基輔表示，已經安排了交戰雙方在周二（12月9日）舉行會談，商討執行停火協議的步驟。

他說，雙方將在白俄羅斯會面，嘗試確認執行明斯克停火協定的時間表。

據聯合國統計，今年4月開始的烏克蘭衝突，至目前已造成超過4300人死亡，接近100萬人無家可歸。

（編譯：列爾 責編：葉靖斯）