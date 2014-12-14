中國駐馬達加斯加使館對糖廠暴力事件表震驚

Image caption 中國大使館發表聲明譴責中資糖廠遇襲事件。

非洲東海岸島國馬達加斯加西部穆倫瓦一家中國人經營的糖廠幾天前發生暴力事件，中國駐該國大使館發表聲明對馬方未能保護中國企業人身財產安全感到遺憾。

中國大使館在聲明中表示對穆倫達瓦糖廠遭襲事件感到震驚。聲明說，「在事件過程中，大使館多次要求馬政府主管部門採取有效措施，及時制止不法分子暴力行為，確保中國企業人身財產安 全。我們對馬方未能按照承諾切實保護中國企業人身財產安全感到遺憾。」

中國駐馬達加斯加大使館網站上刊登的發言人講話稱：「11月6日，中成馬達加斯加糖業公司穆倫達瓦糖廠少部分馬方員工因非法無理要求未得到滿足，伙同廠外不法分子，採用非法暴力手段，封堵廠區道路，切斷工廠水電，驅逐上班員工，破壞工廠設備。」

「26日，穆倫達瓦糖廠再次遭到不法分子暴力襲擊，導致2名中國人和數名馬國人受傷。12月10日，地方檢察官和穆倫達瓦治安部隊依法傳訊帶頭鬧事者後，不法分子與治安部隊發生衝突，導致人員傷亡。糖廠中方人員在生命安全受到威脅的情況下被迫撤離。隨後，糖廠遭到不法分子肆意搶劫，蒙受了巨大經濟損失。」

該發言人還表示，「不法分子在一些別有用心者的煽動下，一味使用非法暴力手段，導致糾紛未能依法和平解決，釀成令人痛心的結果。」

不滿

據悉，發生衝突的這家中資糖廠有全職和季節工兩部分員工。後者希望和前者獲得同等待遇，糖廠認為對方事先並未商量，且工資漲得過高，並不合法。出於對此不滿，這些人圍攻糖 廠，毆打當地工人和中國工人。之後中方使館要求馬國政府保護中國人員利益，逮捕鬧事人，但是一些被捕者家屬及工人與治安部隊發生衝突，導致兩人死亡，九人受傷。

當地警方向法新社透露，在這家糖廠工作的中國人已經被撤出，沒有中國人死亡。

中國大使館還說，「當前，馬國正處於建設國家的關鍵時期，中國有著與馬加強合作、共同發展的良好意願。我們希望馬國政府採取必要措施，妥善處理穆倫達瓦糖廠遭襲事件，消除事件對馬國際形像和吸引外資造成的惡劣影響，為馬達加斯加與中國和世界各國的合作創造良好環境。」

據美聯社報道，馬達加斯加總理羅傑·庫盧和工業部長都表示將努力平息事端。

馬達加斯加是中國僑民最多的非洲國家之一。今年8月，馬達加斯加總理庫盧曾經訪問中國。

中國在非洲很多國家的投資在不少地區引發社會不滿，一些非洲當地人指責中方剝削工人。

新華社的消息稱，中國2009年取代美國成為非洲的最大貿易伙伴，中非貿易額從2000年的106億美元，增加到2012年2000億美元。中國在非洲的建築工程在2002到2008年之間呈10倍增長。

中國在非洲一些能源豐富的國家有很大的經濟影響力。在某些國家，很多中資公司聘用中國工人進行項目建設，這引起了一些當地人的不滿。

(編譯：林杉 / 責編：羅玲）