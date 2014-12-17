歐盟法院從恐怖組織名單上去除哈馬斯

圖片版權 Reuters Image caption 哈馬斯的最終目標是消滅以色列

歐盟普通法院宣佈歐盟把哈巴勒斯坦伊斯蘭組織馬斯列入恐怖名單的決定無效。

法官認為，把哈馬斯列入黑名單的理由不恰當，歐盟做出的決定是基於新聞報道而不是對哈馬斯行動的審查。

但是歐盟法院表示，這個裁決並不是重新評估是否應該把哈馬斯定為恐怖組織。

法院表示，應暫時維持對哈馬斯資金的凍結。

在2006年在西岸和加沙地帶舉行的巴勒斯坦議會選舉中，哈馬斯獲勝。

哈馬斯的最終目標是消滅以色列。

由於哈馬斯長期從事暴力攻擊並拒絕放棄武力，以色列，美國和其他幾個國家都把它列為恐怖組織。

歐盟普通法院做出這個裁決正值歐洲議會凖備就承認巴勒斯坦國舉行投票。

(編譯：董樂/責編：橫路)