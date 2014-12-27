日本政府通過3.5萬億日元經濟刺激方案
- 2014年 12月 27日
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日本內閣周六（12月27日）通過高達3.5萬億日元（290億美元）的刺激經濟方案，承諾要恢復國家公共財務狀況。
日本經濟本有小幅復蘇，但自4月銷售稅上調後經濟開始衰退，首相安倍晉三試圖在他執政第二年內挽救經濟。
這次出台的刺激經濟方案包括1.2萬億日元（99億美元）用於支持消費者及企業，6,000億日元（50億美元）用於地區經濟復蘇。
與此同時，日本政府還將繼續擴大公共支出，提振經濟增長。
政府公債
政府公布的刺激經濟方案計劃摘要說，「強勁的經濟是日本國家強大的泉源。」
計劃摘要承諾恢復地方經濟的活力，讓日本年輕人「能夠實現夢想，實現未來希望。」
但是計劃摘要也表明，日本公共債務龐大，導致政府制定經濟政策時能有的選項非常少。
雖然日本政府將繼續擴大公共支出，但政府仍然承諾要在2020年達到預算平衡。
（編譯：友義 責編：路西）