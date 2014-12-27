朝鮮互聯網和手機3G網絡再次陷入癱瘓
- 2014年 12月 27日
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朝鮮的網絡和手機3G網絡再次陷入癱瘓。
新華社報道， 當地時間晚上7時半左右，兩個鐘頭後網絡仍然未能恢復正常。在朝鮮的中資機構確認發生網絡癱瘓的情況。
報道還說，朝鮮的網際網絡在陷入癱瘓前，已經處於極不穩定狀態。
朝鮮國防委員會政策局發表聲明，否認朝鮮與索尼影像娛樂公司遭到網路攻擊案有關，並稱近日朝鮮網絡一度中斷是美國進行網絡攻擊所致。
聲明說，美國毫無根據地將朝鮮與黑客攻擊事件聯繫在一起。而實際上，美國正攻擊朝鮮主要媒體的網絡。
朝鮮國防委員會指責美國導致了本月22日朝鮮互聯網長達9個半小時的大面積癱瘓。
自上周開始，朝鮮的網絡一直處於時斷時續狀態，從23日起幾乎每天都有傳出斷網消息。
聲明還譴責美國公映這部「不誠實的反動」電影，「傷害了朝鮮最高領導層的尊嚴，並煽動了恐怖主義」。
朝鮮國防委員會用帶有種族歧視色彩的侮辱性言辭，稱奧巴馬總統的言行舉止像「一隻熱帶叢林中的猴子」。
索尼公司在最初宣佈聖誕節期間上映《刺殺金正恩》(英文名為《The Interview 》)後受到網絡攻擊和威脅，一度決定取消聖誕公映的決定。
但是在受到國際社會包括奧巴馬總統在內的批評後，索尼仍然在聖誕節當天在美國部分電影院和網絡上首映了《刺殺金正恩》。
這部引發極大爭議的影片是一部虛構的喜劇，片中把朝鮮最高領導人金正恩描繪成一個邪惡的丑角。
（編譯/責編：路西）