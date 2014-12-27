紐約為被殺警察舉行喪禮參加人數眾多

圖片版權 Getty Image caption 美國各地警察前來紐約參加拉莫斯喪禮

數萬人在美國紐約參加了上周遭黑人男子開槍打死的警察拉斐爾·拉莫斯的喪禮。

參加喪禮的人包括來自美國許多地方的警察，加拿大警察也前來致敬。

追悼者擠滿了紐約皇后區的一座教堂，更多人站在教堂外面的街頭上，看著大屏幕轉播教堂內的追悼儀式。

美國副總統拜登在追悼儀式上說，全國人民都為死去的警察感到哀痛。

槍殺警察

上周日，黑人男子布林斯利開槍打死坐在巡邏車裏的拉斐爾·拉莫斯和劉文健（音譯：Liu Wenjian），隨後在附近的地鐵站被警察包圍時舉槍自盡。

紐約警察局表示，劉文健的喪禮日期尚未決定，要等到他的親人從中國趕來紐約之後才會舉行。

在拉莫斯和劉文健兩名警員被槍殺之前，紐約和美國其他地方因為警察執勤造成兩名黑人死亡而發生大規模反警察抗議示威。

槍殺拉莫斯和劉文健的黑人布林斯利行兇之前曾經公開表示，要為被警察拘捕時意外勒死的黑人小販埃里克·加納復仇。

（編譯：友義 責編：路西）