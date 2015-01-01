美國對古巴拘捕異議人士「深感關切」

圖片版權 Reuters Image caption 行為藝術家布魯格拉（Tania Bruguera）是革命廣場示威的組織者，在舉行示威前遭到拘捕

古巴反對派聲稱當局在星期二（12月30日）逮捕了數名異議人士，美國政府對此深表關切。

古巴活動人士說，警察是在一次抗議示威活動開始之前採取逮捕行動的。

組織者說，計劃在哈瓦那革命廣場舉行的抗議示威是為了檢驗古巴共產黨當局的容忍程度。

古巴和美國政府曾在12月17日宣佈實現關係正常化。

儘管如此，華盛頓仍然在星期三發表聲明說，美國將「繼續促使古巴政府履行自己的國際義務」。

聲明還說，「我們強烈譴責古巴政府繼續使用騷擾和隨意拘禁的手段，有時甚至是暴力的手段，來阻止批評的聲音。」

遭到逮捕的包括革命廣場抗議示威活動的組織者、行為藝術家布魯格拉（Tania Bruguera）。

她在星期二示威活動開始前遭到拘押，星期三早上獲釋。

再次被捕

但是，她在同一天凖備舉行一次記者會之前很快再次受到拘押。

古巴反對派活動人士桑切斯（Elizardo Sanchez）對法新社記者說，遭到逮捕的一共有51名異議人士，仍有15人未獲釋放。

古巴當局和國家媒體並沒有證實或報道這些逮捕行動。

古巴和美國的關係自1960年代以來一直處於敵對狀態。

12月17日，美國總統奧巴馬和古巴總統勞爾·卡斯特羅同時宣佈，兩國將實現關係正常化。

奧巴馬說，試圖孤立古巴的「僵硬和過時的政策」已經明顯失敗，現在應該開啟新的方向。

卡斯特羅則敦促美國結束從50多年前共產黨開始統治古巴以來就對古巴實施的貿易禁運。

但是，結束對古巴貿易禁運的建議仍需得到美國國會的批准，而且可能在國會遭遇反對。

（編譯：躍生 責編：路西）