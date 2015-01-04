紐約被殺華裔警員劉文健設靈警監籲勿再背對市長

圖片版權 AFP Image caption 劉文健與拉莫斯被殺使紐約市警隊與市長白思豪（中）的關係更趨緊張。

上月被槍殺的美國紐約華裔警員劉文健設靈守夜，紐約市警察局總監布拉頓發出內部通函，要求出席葬禮的警員不得再背對市長白思豪抗議。

通函發出後，白思豪星期六（1月3日）下午在布拉頓陪同下到達布魯克林區的萬壽殯儀館致祭，部分身穿制服的警員列隊向他們敬禮。

終年32歲的劉文健將於星期天（4日）上午出殯，首先將由劉家以佛教儀式舉行中式葬禮，隨後由紐約市警察局舉行最高榮譽公祭，並有基督教牧師讀經。

與劉文健一同被槍殺的40歲西班牙裔警員拉斐爾·拉莫斯上周出殯時有2萬餘名美國各地警員夾道致哀。美國《僑報》報道，當局預計將有3萬人參加劉文健的葬禮。

12月20日，劉文健與拉莫斯在布魯克林區執勤時，於巡邏車內被黑人男子伊斯邁伊爾·布林斯利近距離槍殺。

布林斯利宣稱是要為遭白人警員槍殺的黑人平民報仇。他其後在被警員圍捕時自盡。

紐約州長安德魯·庫莫到劉文健的靈堂致祭後說，這起槍殺案是個悲劇，並指出劉文健與妻子陳佩霞新婚燕爾，才剛搬進新居。

他說：「現在她成了寡婦。這實在不可理喻……他們什麼都沒有做錯，這跟他們無關，只是純粹且隨機的仇恨宣洩。」

圖片版權 EPA Image caption 來自紐約以至於美國各地的警隊代表紛紛到劉文健靈堂致哀。

「致哀勿訴苦」

拉莫斯上周舉殯時，出席的警員在白思豪致悼詞時集體背向直播葬禮過程的戶外電視屏幕，以示不滿。

布拉頓的通函星期六在各警署集隊換班時由主管向警員宣讀。

布拉頓在通函中說：「一位英雄的殯禮要的是哀悼（grieving），不是憤憤不平（grievance）。」

白思豪2013年參選市長時對紐約市警察局的「攔截盤查」執勤政策提出嚴厲批評。劉文健與拉莫斯之死讓警隊與市長的緊張關係進一步惡化。

布拉頓對警員們說：「我不會下命令，也不會以紀律處分做威脅，但我要提醒大家，穿上了這支隊伍的制服時你就受到了規範，要維護它的傳統、榮譽與尊嚴。」

州長庫莫則呼籲紐約人尋求和解，別再「家庭内鬥」。

華社互助

圖片版權 REUTERS Image caption 劉文健被殺讓紐約華裔社區感到悲傷。

路透社指出，劉文健據信是紐約市歷來首位執勤時殉職的華裔警員。

在萬壽殯儀館外，62歲的當地華人雲妮·劉對路透社說，她所認識的許多華人都感到難過，與家屬們同悲之餘，也希望對遇害警員家屬與紐約市警隊表達支持。

槍殺案發生後，劉文健在中國的父母趕來紐約，當地警察工會提供了金錢等幫助。與此同時，當地華社也發起了籌款行動。

台灣《聯合報》旗下北美《世界日報》報道，紐約華埠過去兩周發起獎券募捐活動，已經籌得3萬美元。

華埠關愛聯盟主席張明宏說：「籌款結果出我們意料，最令我感動的是，見到不少平日省吃儉用，連買麵包的錢都節省的華裔耆老，卻在街頭從大衣內層翻啊翻出數十元甚至200、300元，顫顫巍巍地遞到義工手上，委托轉達對劉文健家人的關心。」

《僑報》報道說，來自紐約全市各區，包括曼哈頓華埠，皇后區和布魯克林華人社區的團體都將帶隊參加劉文健的葬禮。

（撰稿／責編：葉靖斯）

如果您對這篇報道有任何意見或感想，歡迎使用下表給我們發來您的意見：