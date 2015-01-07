日本加強應對中朝新防衛費或創新高

圖片版權 Reuters Image caption 日本海上自衛隊水上飛機從橫須賀南部的相模灣起飛

日本政府正在制定的今年度防衛預算估計近5萬億日元（約424億美元），將更新日本迄今為止最高額的防衛預算記錄，主要增加的開支是為了應對中國活躍的海軍行動，日本增強西南離島防衛的軍事裝備，以及針對朝鮮提升的核武器和導彈攻擊能力，加強日美合作探測導彈和迎擊系統裝備。預計內閣將在1月14日決定新年度財政預算案後提交國會審議、批准。

增強西南離島防衛

包括日本官方電視台NHK在內的多個日本主流傳媒連日報道，日本政府各部正與財務省制定的新年度財政預算中，防衛省制定的新年度防衛預算包括為了加強西南地區離島防衛，海上自衛隊購買20架海上巡邏機P-1、5架魚鷹、3架無人偵察機、6架F35戰機、30輛水路兩棲戰車。

新年度防衛預算還包括了日本正在建造的神盾艦搭載與軍事同盟國的艦、機共享巡航導彈位置情報並能直接迎擊的新系統費用。《日本經濟新聞》解釋說，這是日本為了行使集體自衛權，防護美軍艦艇等擴大日美防衛合作所部署的新軍備。

擴大赤字防範危機

另外，防衛省也正式提出了美軍駐沖繩縣普天間基地轉移到縣內邊野古灣的移設工程費用。儘管沖繩縣知事翁長雄志仍堅持反對縣內轉移的立場，但前任知事仲井真弘多已趕在去年任期屆滿前，簽署了包括建設通往邊野古灣新基地道路的許可等，日本政府計劃明年夏天完成填海工程，新年度防衛預算可能包含近1000億日元（約8.5億美元）建設費。

日本的防衛費在2002年曾達到史上最高額的4.96萬億日元，後來因日本負擔駐日美軍重新部署的轉移、建設費，加上日本財政本身赤字龐大，開始逐年減少。2012年安倍第二次政權成立後，轉換了加強針對中國海洋行動的增加防衛預算方針，2013年度防衛費比2012年增加0.8%，為4.7538萬億日元。2014年比2013年增加2.8%，為4.8848萬億日元，這次預計再比2014年增加2%，可能達到5.0545萬億日元，超過2002年的防衛費，刷新最高記錄。