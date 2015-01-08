巴黎再發生槍擊事件 受傷女警不治身亡

圖片版權 Reuters Image caption 這是在24小時內，法國首都巴黎發生的第二起槍擊事件。

法國內政部證實，周四（8日）凌晨在巴黎南部郊區蒙魯日（Montrouge）被一名槍手開槍打傷的女警，已經傷重不治身亡。

槍手還開槍打傷了另一人。而有關槍手在開槍之後逃離現場。

這也是在24小時內，法國首都巴黎發生的第二起槍擊事件。目前尚不知道第二起槍擊事件與周三發生的襲擊諷刺雜誌《查理周刊》事件有關。

在襲擊事件中，槍手在《查理周刊》辦公室打死了12人。警方公布了3名嫌疑人，其中一人已向警方自首，而另外兩人則仍無下落。法國警方已經為此展開了大規模搜捕行動。

法國警方還透露，至今已經拘捕了7人，他們均被懷疑與襲擊事件有關。

（編譯：李文/責編：尚清）