日本調整宇宙空間政策以提升安全

圖片版權 EPA Image caption 日本這一轉變備受外界關注，因為與此同時，中國與印度也正在拓展其宇宙空間活動，用於商業和安全領域。

日本周五（1月9日）宣佈將調整其宇宙空間政策，為今後可能的軍事使用做凖備。日本首相安倍晉三表示，這一調整是「歷史性的轉折點」。

這一轉變備受外界關注，因為與此同時，中國與印度也正在拓展其宇宙空間活動，用於商業和安全領域。

安全新政策

「我們終於將一個長期和具體的計劃定稿；該計劃充分考慮我們的新安全政策，」安倍晉三表示，「作為我們空間政策的關鍵原則，這一進展標誌著一個歷史性的轉折點。」

今天的調整或許並不出人意料。去年夏天，日本正式決定修改憲法解釋，解禁集體自衛權。尤其在其與中國就釣魚島（或「尖閣諸島」）糾紛不斷上升時，這一舉措備受爭議。

去年8月，日本防衛省敲定宇宙開發利用的新政策，試圖加強從太空收集圖片能力和創建宇宙監視部隊等。

中國考量

按照今天宣佈的政策，日本還將加強信息收集衛星的數量。不過，日本方面並沒有說明具體的數字。

相關報告指出：「圍繞日本的安全環境日趨困難，而宇宙空間的重要性也日益提升。」

報告同時補充說，「中國正在快速地加強其空間能力，並研發反衛星武器。」

（編譯：歐陽成 責編：顧垠）