綜述：中拉論壇強化中國在拉美影響力

圖片版權 AP Image caption 中國拉美加勒比共同體論壇首屆部長級會議在北京召開

「中國－拉丁美洲加勒比共同體論壇」首屆部長會議1月8、9日在北京舉辦，中國國家主席習近平為中國與拉美加勒比的合作定下路線圖。會議發表《北京宣言》強化政治經濟領域野心勃勃的合作，象徵著中國正朝向拉丁美洲鋪設廿一世紀絲綢之路。

2015年中國外交頭出重頭戲為中國與拉共體33個成員國制定了在經濟、投資和相互政治支持的合作戰略。持續了2014年7月「金磚五國BRICS」首腦峰會在巴西舉行並成立「金磚銀行」以來，中國舉國上下對大國復興的憧憬，會議更讓中國媒體振奮不已。

習近平宣佈在今後10年間預備每年向拉丁美洲能源、基礎設施和創新領域投入250億美元，並在10年內將中國與拉共體雙邊貿易額翻番，提高到5000億美元。也就是說，將貿易額提升至中美、中歐的水平。2014年1月到11月，中國與拉美國家貿易總額接近2420億美元。

中國的拉美路線圖

論壇會議期間中國對拉丁美洲的實質援助與承諾，驗證了中國除政治意志外，也擁有足夠的實力落實席近平雄心勃勃的路線圖。

石油收入佔外匯收入96%的委內瑞拉，在石油價格崩跌深陷經濟破產泥沼之際，及時獲得了北京高達200億美元的貸款，雖然合作項目並未對外公布。另一個深受石油與原料輸出價格疲軟影響的厄瓜多爾，也獲得了「中國進出口銀行」63億美元合作貸款。中國貸款修建大煉油廠與公路拓寬項目仍在爭議中的哥斯達黎加，出乎意外的獲得了2,400萬美元無償贈款。

委內瑞拉、厄瓜多爾、哥斯達黎加與巴哈馬四國與會首腦中，哥斯達黎加總統路易斯•吉列爾莫•索利斯對中國的路線圖給予高度評價，讚許本屆論壇無先例的成果。委內瑞拉總統尼古拉斯•馬杜羅則宣稱中國在日益強大的同時，並未尋求世界霸權。

升級為首腦會晤

中國外交部長王毅9日在新聞會上強調中國與拉美國家加強合作不針對、不排除第三者，也不影響中國與其他發達國家和發展中國家的合作交流。不料長期以來以美國馬首是瞻的運河國家巴拿馬，隨即在部長會議上呼籲提升中國與拉共體會議至政府首腦層級。

倡議一旦落實，下屆由拉丁美洲輪辦的「中國－拉丁美洲加勒比共同體論壇」會議將提升為首腦峰會，席近平將可與美國與加拿大以外33位美洲首腦共聚一堂，與美國主導的「美洲峰會」分庭抗禮，這也似乎更容易解讀近年來中國「佔領」美國後院的新趨勢。

席近平描繪的2500億美元投資計劃是嚴肅也是現實的，中國不僅擁有政治意志更有著金融實力，而拉丁美洲更擁有龐大的市場。但開發這些資源或直接主導投資，或將與當地大小企業出現直接或間接碰撞。

中國投資象徵著急於「走出去」的中資企業將通過合併收購手段進入當地市場，中小企業或許將因此獲利，但也可能被競爭者聯手排擠出市場。中資大張旗鼓的投入，同時也將挑戰早已深植拉美的歐美企業，雙方都正成為地緣政治大轉變的見證者。

拉美媒體冷淡

不過，值得注意的是，從媒體報道來說，中拉論壇事實上基本上是中方的獨腳戲。

至於拉丁美洲媒體，除了與中國貸款數目相關的外電之外，幾乎沒有什麼報導，而有關國家官方也只有與會元首在北京發表的聲明和所提及的項目而已。

至於巴拿馬媒體甚至對該國外交部次長的聲明也僅以數句簡訊帶過，著實令人難以置信。

因此，普遍都在關注即將召開的「拉共體論壇」是否能提出與中國合作的具體清單。

拉共體峰會

本月底「拉共體峰會」將在哥斯達黎加首都聖荷西舉行，峰會上將公布與中國合作具體項目的細節。中國專為拉美加勒比設定的兩個投資基金和包括中國進出口銀行在內的350億美元專項貸款也將開始運作。

充足的資金和旺盛的意志力，並不保證中國的拉美新路線圖將暢行無阻。七年前中國與哥斯達黎加建交承諾的大煉油廠與首都與加勒比間公路拓寬工程，至今仍無法上馬。去年令中國舉國振奮的墨西哥高鐵工程被宣佈廢標，銜接洪都拉斯太平洋與加勒比海的鐵路毫無動靜，極具爭議的中資尼加拉瓜大運河工程也在摸石子過河。

中國與拉丁美洲的雙邊關係隨「中國－拉丁美洲加勒比共同體論壇」邁向一個新的政治時代，中國投資模式移植拉美也正付出龐大的學習代價。

（責編：晧宇）