希臘大選衝刺 左翼反對黨呼籲「結束國恥」

圖片版權 AFP Image caption 由其普拉斯領導的希臘激進左翼聯盟在名義調查中領先。

希臘大選將於本周日（1月25日）舉行，總理薩馬拉斯和左翼的激進左翼聯盟（Syriza）領導人齊普拉斯進入了最後的競選衝刺。

在民意調查中領先的齊普拉斯呼籲說，「結束國恥」的日子就要到了。

齊普拉斯還要求支持者幫助他來結束該國的財政緊縮計劃。 他還重申了自己有關會把國際債務減半的承諾。

激進左翼聯盟主張推翻希臘此前的償債及國際援助貸款協議重新談判，減計希臘的大部分外債，反對實行財政緊縮。

國際金融界都非常關注希臘周日的選舉，很多人擔心如果激進左翼聯盟勝出，可能會導致希臘拖欠債務，並會退出歐元區。

分析人士表示，未來幾個星期歐元價格可能會繼續動蕩不安。

BBC記者羅文表示，很多希臘人認為生活可能不會比目前更差，願意給特斯普拉斯執政機會。

希臘經濟在經過6年的經濟衰退後剛開始復蘇，但希臘人民已經厭倦了這幾年政府實行的經濟緊縮政策，四分之一的勞動力大軍失業。

據悉，激進左翼聯盟可能會勝出，但優勢不會太大，因此有評論人士表示，該黨派可能很難找到聯合執政的政黨。

歐盟協定中對一個國家退出歐元區並沒有法律條款或框架，根據歐盟里斯本條約第50條，成員國可以依據本國憲法的要求，決定退出歐盟。

(編譯：林杉 / 責編：路西）